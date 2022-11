Et overfald på en ven af Hells Angels fik rockerne til at møde talstærkt op i Pusher Street. Det fik straks Satudarah til at svare tilbage

Voldsomme opgør har den seneste tid igen hærget Pusher Street på Christiania. Den berømte og berygtede hashgade er et mikrokosmos på den danske underverden, hvor næsten alle rockere og bandegrupperinger har deres respektive hashboder. 'Det brune guld' kaster millioner af sig, og de mange penge får ofte konflikter mellem de forråede gangstere til at bryde ud i knytnæver, knivstik og andre former for vold.