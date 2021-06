Overfaldet kvinde er nu død

Den kvinde, der onsdag morgen blev indlagt i kritisk tilstand - angiveligt som følge af vold begået af hendes mand - er torsdag afgået ved døden.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Flemming Lau, til Newsbreak.dk.

- Jeg kan bekræfte, at kvinden afgik ved døden klokken 14.59 i eftermiddags, og at det naturligvis giver sagen en helt anden karakter, siger Flemming Lau til Newsbreak.dk.

Vagtchefen bekræfter desuden, at kvindens mand, der tidligere torsdag blev varetægtsfængslet i fire uger for forsøg på manddrab, nu er sigtet for drab.

- Jeg kan bekræfte, at vi nu efterforsker sagen som en drabssag, men har ikke yderligere kommentarer, siger Flemming Lau.

Indlagt i kritisk tilstand

Onsdag morgen blev mandens 62-årige kone indlagt på hospitalet i kritisk tilstand med livstruende skader.

Politiet mistænker, at de skyldes vold.

Manden ringede 112 omkring klokken 6 onsdag morgen, da hans hustru ikke var til at komme i kontakt med.

På baggrund af kvindens skader kontaktede hospitalet politiet.

Manden blev kort efter anholdt på parrets fælles adresse i i den aarhusianske forstad Lystrup.

Lukkede dørene

Anklagemyndigheden fik grundlovsforhøret afholdt for lukkede døre efter anmodning.

Derfor kender offentligheden ikke mere til sagen eller til en eventuel forklaring fra den sigtede mand.

Østjyllands Politi var dog onsdag i gang med tekniske undersøgelser på parrets adresse.

Flere personer er også blevet afhørt i sagen.

Manden nægter sig skyldig og kærede kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.