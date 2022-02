Overfaldet med hammer

En 37-årig mand er ved Retten i Kolding blevet idømt et års fængsel for gentagne gange at slå en 35-årig mandlig bekendt i hovedet med en hammer.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelselse.

Overfaldet fandt sted 13. oktober 2021 på den 35-årige mands bopæl i Give.

Anklager Pernille Moesborg oplyser til Ekstra Bladet, at det var et spørgsmål om penge, som førte til uenighed mellem de to mænd. Hen over dagen udviklede konflikten sig over sms, og det sluttede altså med, at den 35-årige mand blev overfaldet.

Den 37-årige var prøveløsladt, og straffen på et år omfatter også reststraf fra en tidligere dom.