Overfaldet under polterabend: Flere fængslet

Yderligere to mænd er blevet fængslet, efter en 34-årig mand blev overfaldet under en polterabend i starten af juli

I alt fire mænd sidder nu varetægtsfængslet i sagen om et overfald på en 34-årig tysk mand i Gedser for halvanden måned siden.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Overfaldet skete lørdag 8. juli i forbindelse med en polterabend, hvor den 34-årige blev slået i hovedet med en skruenøgle. Han blev fløjet til behandling for sine hovedtraumer på Rigshospitalet.

Det var en gruppe tyske gæster, der var i Gedser for at holde polterabend, da de blev overfaldet af en mindre gruppe mænd.

Seks af deltagerne pådrog sig skader under overfaldet, der blev anmeldt kort efter klokken 18. Kun den 34-årige fik så alvorlige skader, at han måtte flyves til Riget.

Fire varetægtsfængslet

Umiddelbart efter overfaldet efterlyste politiet to mænd, hvilket førte til, at de i slutningen af juli anholdt en 43-årig mand fra Gedser, som blev fremstillet i grundlovsforhør sigtet for grov vold.

Der gik under en uge, før endnu en mand blev anholdt. Også han blev fremstillet i grundlovsforhør - sigtet for medvirken til grov vold. Det skrev Folketidende.dk.

Og nu er der altså sket nye anholdelser i sagen. Således blev en 26-årig mand fra udlandet og en 21-årig mand fra Nordfalster fredag fremstillet i grundlovsforhør, hvor de blev varetægtsfængslet frem til 12. september.

Alle grundlovsforhør i sagen er afholdt for lukkede døre, hvorfor politiet ikke kan bidrage med yderligere detaljer.