Overfaldsmand på fri fod

En knivbevæbnet mand tvang pigen til at lægge sig på jorden, da hun gik en aftentur på Sorø Gymnastikefterskoles område 8. november.

Eleven gjorde dog modstand i sådan en grad, at overfaldsmanden stak halen mellem benene og efterlod den unge pige chokeret, men uskadt.

Politiet rykkede kort efter talstærkt ud til stedet, hvor de afhørte vidner, sikrede spor og afsøgte området med hunde. Dette har dog endnu ikke ført til anholdelse af gerningsmanden.

Skolens forstander, Karsten Haim, oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke er foretaget konkrete tiltag for at forhindre flere overfald på matriklen, men tilføjer:

- Eleverne har dog fået frihed til at sige fra over for aktiviteter i området, hvis ikke de føler sig trygge ved at bevæge sig rundt. Jeg er dog tryg ved politiets indsats i forbindelse med efterforskningen, og elevernes forældre har udvist stor tillid til os på skolen.

Efterforskningsleder Stine Stenbek fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ønsker ikke at sige noget om, hvordan sagen forløber, men blot at der fortsat efterforskes.

Gerningsmanden beskrives som 18-20 år, ca. 180 cm høj, kraftig af bygning med kort, lyst hår og dansktalende. Han var iført en lang, sort jakke.

Politiet hører gerne fra vidner og kan kontaktes på telefon 114.