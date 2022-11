Overlæge advarer: Markant stigning i ulykker

Det er blevet koldt udenfor, og mange steder bliver der skruet op for radiatorer og tændt for brændeovnen eller biopejsen.

Men man skal være ekstra forsigtig, hvis man bruger biopejs eller andre varmekilder, der bruger ethanol.

Sådan lyder det fra Rigshospitalets brandsårsafdeling.

Forbrændte patienter

Her har man i efteråret set en markant stigning i antallet af patienter, der er blevet forbrændt efter at have anvendt bioethanol og biopejse.

Normalt har man tre til fire af den type patienter om året. Men i efteråret alene har man modtaget fire til fem patienter.

Det er opsigtsvækkende, lyder det fra brandsårsansvarlig overlæge Rikke Holmgaard.

- Vi ser relativt ofte ulykker med bioethanol, men aldrig så mange som dette efterår, siger hun.

Bioethanol er en brændbar væske, der fordamper ved en relativ lav temperatur.

Meget risikabelt

Væsken har et lavt antændingspunkt og antænder derfor hurtigere end andre brændbare væsker. Det gør påfyldning og optænding mere risikabelt.

- Det går rigtig stærkt, og små mængder brændbar væske kan give store flammer.

- Vi ser, at det især går galt, når man hælder bioethanol på pejsen, og man måske ikke tænker over, at pejsen er varm i forvejen, eller man ikke kan se flammen, siger Rikke Holmgaard.

I Danske Beredskaber har man også observeret en stigende interesse for bioethanol og andre alternative brændsler.

Det forklarer sekretariatschef Bjarne Nigaard.

- Vi ser et stærkt forøget antal forespørgsler fra folk, der gerne vil vejledes i, hvordan de kan varme deres hjem op på en - lad os kalde det - alternativ måde, siger han.

En kold tid

Det kan ifølge sekretariatschefen hænge sammen med energipriser.

- Det er en kold tid i øjeblikket, og energipriserne har været opadgående. Jeg tror helt klart, det er derfor, at folk afsøger andre muligheder for at varme deres boliger op, siger Bjarne Nigaard.

Han minder dog om, at man altid skal følge varmekildens manual og være særligt forsigtig med bioethanol.

- Det er en stærkt brændbar og meget letantændelig væske, og man skal være meget varsom med at bruge den.

Rigshospitalet modtager årligt omkring 200 brandsårspatienter fra hele landet.