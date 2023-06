Overlæge slog alarm: Utryg ved hans kolde øjne

Kun i Ekstra Bladet

Den tiltalte mands sorte øjne og direkte blik spillede igen i går en rolle i straffesagen om knivmordet på Louise Borglit 4. november 2016.

En overlæge og speciallæge i psykiatri havde så sent som otte dage før drabet den nu 29-årige mand i en ’face to face’-konsultation. I sin vidneforklaring lagde hun ikke skjul på, at et stort ubehag kom op i hende.