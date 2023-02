Overlæsset personbil viste sig at være proppet med hash

En personbil, som fynske politifolk fredag fik stoppet efter en længere jagt, viste sig at indeholde en last på 280 kilo hash.

Det oplyser en anklager ved Fyns Politi lørdag.

I et retsmøde har de to mænd i bilen tilstået besiddelse af den store mængde euforiserende stoffer og er idømt en såkaldt straksdom.

Dommen afsagt af Retten i Odense lyder på fængsel i henholdsvis tre år og to år og seks måneder.

Afsløringen skyldes, at betjentene umiddelbart mente, at bilen så ud til at være for tungt lastet, oplyser advokaturchef Heidi Colbæk.

Imidlertid ønskede føreren af bilen, en mand på 31 år, ikke at stoppe. Med politiet i hælene udviklede kørslen fra Blommenslyst og frem til Hunderup i den sydlige del af Odense sig i farlig retning.

Der var tale om vanvidskørsel både på grund af alt for høj fart, og fordi bilen drønede over for rødt flere gange, oplyser anklageren.

Derfor har føreren fået en seks måneder længere straf end kammeraten, der er 28 år. Samtidig er føreren, der i forvejen var frakendt kørekortet, blevet frakendt retten til at køre bil frem til september 2028.

Bilen, der er af mærket Opel, er i øvrigt blevet konfiskeret. Ejeren fik tilbud om at møde op for at protestere, men ønskede ikke at gøre brug af muligheden.

I sager om vanvidskørsel er det en fast del af sanktionen, at staten konfiskerer køretøjet. Også selv om det ikke er ejeren, der har optrådt farligt i trafikken.