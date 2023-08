Overlevede blodigt drabsforsøg: Nu er han selv dømt

En fredag eftermiddag i april 2020 blev en 19-årig mand stukket 28 gange med en kniv, påkørt to gange og banket med en hammer otte gange.

Den unge mand overlevede de livstruende skader, men nu er han blevet dømt i en sag, der trækker tråde til hans eget drabsforsøg.

Den i dag 23-årige er nemlig blevet idømt et års betinget fængsel for psykisk og fysisk vold mod sin overfaldsmands datter, som han var kærester med i tiden op til, at han nær mistede livet ved tankstationen.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Forsøgt dræbt af svigerfar

Da sagen om drabsforsøget kom for retten, fortalte den 54-årige mand, at den i dag 23-årige mand havde udsat hans datter for fysisk og psykisk vold.

Det var i frustration over det, at han den fredag gik amok på ham.

Ifølge Århus Stiftstidende forklarede han også, at de dagen inden henvendte sig på Politigården i Aarhus, men her fortalte politiet, at de intet kunne gøre.

Nu har den unge mand selv været for retten for netop de forhold, som han hele sagen igennem har nægtet sig skyldig i, og det endte i dommen på et års betinget fængsel. En dom, som forsvareren i sagen, Henrik Garlik, vil læse igennem, inden de beslutter, om den skal ankes.

- Retten har selvfølgelig vurderet sagen anderledes end mig og lagt stor vægt på forurettedes forklaring. Men jeg kan også tillade mig at sige, at når de nu dømmer efter alle de forhold, som de gør, så er det en meget balanceret straf, fordi det er en lille og rent betinget dom, hvor man har taget hensyn til hans personlige forhold og det drabsforsøg, han var udsat for af forurettedes far, siger forsvareren til mediet.

Skyldig i 15 forhold

I retten har både vidner, voldsomme videoer og beskeder været fremlagt.

Anklageskriftet bestod af 25 anklagepunkter, hvoraf han blev dømt i 14 af dem. Foruden 10 forhold om vold, som blandt andet bestod af slag, kvælninger og skaller, er han dømt for et forhold om psykisk vold.

Derudover var der tre forhold, der fandt sted efter drabsforsøget, hvor han har stjålet en taske, truet en person og et forhold om overtrædelse af tilholdet mod hende.

Århus Stiftstidende, der var til stede i retten, har i detaljer beskrevet episoderne. Du kan læse retsreportagen her.

Kunstig koma

Drabsforsøget mod den 23-årige vakte opsigt tilbage i 2020.

Flere vidner overværende det brutale overfald, og som Ekstra Bladet dengang beskrev, røg den nu dømte svigersøn i kunstig koma.

Den dengang 51-årige svigerfar var stukket af fra stedet, men det lykkedes politiet at finde ham omkring et kvarter senere, kom det frem i grundlovsforhøret, der blev afholdt dagen efter drabsforsøget.

Ved grundlovsforhøret erkendte han de faktiske omstændigheder ved det brutale overfald, men han nægtede, at der skulle være tale om drabsforsøg og ville kun erkende grov vold, som Ekstra Bladet skrev dengang.

Retten mente dog, at der netop var tale om drabsforsøg, og for det fik han en straf på seks års ubetinget fængsel.