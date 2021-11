Overraskende fund i Københavns Lufthavn

En kontrol af en pakke afslørede et usædvanligt indhold

Kriblende insekter myldrede ud, da toldere ved Toldstyrelsens kontrolpunkt i Det Internationale Postcenter i Københavns Lufthavn åbnede en pakke fra Afrika, der var udtaget til kontrol.

- Inde i pakken gemte der sig to krokodillehoveder og indtil flere tørrede fiskehoveder, fortæller Michael Lund, kontroldirektør i Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

Eftersom krokodillehovederne er omfattet af Washingtonkonventionen, også kaldet CITES, der kontrollerer handlen med vilde dyr og planter, blev de tilbageholdt, mens de resterende dele af pakken blev afleveret til modtageren.

Kontroldirektøren fortæller, at de med jævne mellemrum ser forsøg på import af ulovlige dyre- og plantearter.

- Men det er ikke hver dag, vi ser krokodillehoveder, konstaterer han.

Tolderne ved grænserne og i postcentrene overdrager de ulovligt importerede og eksporterede truede dyre- og plantearter til Miljøstyrelsen, som er ansvarlig myndighed på området.

Det kræver særlige tilladelser at importere visse planter og dyr, levende som døde. I mange tilfælde er handlen af visse arter helt forbudt.

Mere end 30.000 dyr og planter er omfattet af CITES, der skal kontrollere handlen med dem, mens godt tusind arter er så stærkt truede, at al handel er forbudt. For de øvrige dyr og planter skal man have en særlig tilladelse til import og eksport.

- Når tolderne bliver opmærksomme på potentielle overtrædelser af CITES-reglerne, kontakter de os i Miljøstyrelsen. Det er også sket i det konkrete tilfælde, og Miljøstyrelsen undersøger i øjeblikket sagen, siger Cristina Nissen, funktionsleder i Miljøstyrelsen.

Toldstyrelsen kontrollerer ved alle Danmarks grænser og kontrollerer varer på vej til både private og virksomheder. Når varer udtages til kontrol, sker det som stikprøver eller baseret på en risikovurdering.