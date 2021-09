Overrasket seriekriminel dansker kræves igen dømt for drab

De finske myndigheder har ikke opgivet at få den 52-årige dansker Herman Himle dømt for et 34 år gammelt drab og drabsforsøg ombord på en færge.

Derfor har anklagemyndigheden nu anket dommen, hvor danskeren i juni blev pure frifundet.

Det oplyser hans finske forsvarsadvokat Martina Kronström til Ekstra Bladet, som foreløbig uden held har forsøgt at få en kommentar fra Herman Himle til sagens udvikling.

'Min klient var overrasket over, at de ankede', skriver den finske forsvarer dog i en mail.

Herman Himle var tiltalt for at have myrdet den 20-årige tysker Klaus Schelkle og forsøgt at tage livet af dennes to år ældre kæreste Bettina Taxis, da de lå i deres soveposer på passagerfærgen Viking Sally 28. juni 1987.

20-årige Klaus Schelkle og den to år ældre Bettina Taxis i Stockholm, før de gik ombord på 'Viking Sally'. Politifoto

Vil have rapporter tilladt

Byretten i Turku afviste dog fuldstændig anklagemyndighedens påstande og frifandt pure danskeren, der i sit hjemland trækker et langt spor af kriminalitet bag sig.

Nu vil anklagemyndigheden have tilladelse til at bruge beviser, som byretten ikke tillod, ligesom man har foretaget ny efterforskning og afhørt både nye og gamle vidner. Blandt andet vil man føre en politimand som vidne.

Hovretten, som landsretten hedder i Finland, skal til at begynde med tage stilling til, om man vil tillade at lade beviserne indgå. Er det tilfældet, kan en hovedforhandling ved den højere retsinstans berammes.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra den finske anklager.

Som Ekstra Bladet har afsløret, har Herman Himle siddet i fængsel i mere end to tredjedele af sit liv for røverier, tyverier, ulovlig våbenbesiddelse, trusler og forsøg på grov vold.

Herman Himle har selv ønsket at få offentliggjort både sit navn og billede for at blive renset for de alvorlige anklager. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Drev gæk med politiet

Efter Herman Himles eget udsagn var han selv skyld i de alvorlige anklager. Han legede med politiet, har han fortalt til Ekstra Bladet.

Det var blandt andet, da han groft sagt under flere afhøringer efter politiets opfattelse indrømmede sine ugerninger. Det var netop rapporterne fra de afhøringer, som den finske byret ikke tillod i bevisførelsen. De blev afvist, fordi der ikke havde været en forsvarer til stede. Det på trods af, at han selv afslog advokatbistand dengang. Retten mente dog ikke, at politiet gjorde nok for at fortælle manden, at han havde brug fro en advokat.

I afhøringsrapporterne, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fortalte Herman Himle blandt andet, at politiet godt kunne kontakte Bettina Taxis og fortælle, at de havde talt med den rigtige mand.

Anklagemyndigheden var også udfordret af, at Herman Himles ekskone, som han i sms'er havde pralet overfor med at være sluppet af med drab, under sagen ikke ville vidne.

Under byretssagen krævede anklagemyndigheden Herman Himle idømt fængsel på livstid.

Ekstra Bladet talte med Herman Himle umiddelbart efter frifindelsen. Han lod her blandt andet forstå, at han har forladt sin kriminelle løbebane.