Oversvømmet: Kaos på villavej

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Der er kaos i Brede.

Lige nu kæmper brandvæsenet med at få lukket af for en sprængt vandledning, der har oversvømmet en lang række boliger omkring Færøvej i Lyngby.

Det oplyser Beredskab Øst på Twitter.

Ekstra Bladet har søndag morgen en fotograf på stedet, der oplyser, at der er tale om voldsomme skader. Han fortæller, at han kan se mindst ti boliger under vand. Boligerne med kælder står under vand og flere haver er helt skyllet væk, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

Efter sigende skyldes de store vandskader, at vandledningen er et knudepunkt for drikkevandsforsyningen i hele området. Det har derfor været nødvendigt at lukke for vandet i størstedelen af byen.

Trykket fra vandet har været så voldsomt, at det har ødelagt asfalten på vejene.

Læs også - Få en lækker græsplæne: Her er fejlen du IKKE må begå

Se flere billeder herunder:

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer