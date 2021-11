Overtændt villa: - Meget voldsomme flammer

Nordsjællands Politi er sammen med brandvæsenet rykket ud til en villa på Bjørnshøjvej i Værløse.

Politiet fik klokken 20.38 en melding om en brand, og det har vist sig, at der er tale om en overtændt villa.

- Der står meget, meget voldsomme flammer fra huset. Vi er der sammen med brandvæsenet, og vi har afspærret et område og evakueret flere naboer, siger politiets vagtchef David Borchersen til Ekstra Bladet.

Det er endnu ikke til at sige, om huset står til at redde, men politiet forventer, at slukningsarbejdet vil tage en del tid.

- Vores indsatsleder melder om, at det er voldsomt, så det kommer til at tage noget tid, siger vagtchefen.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden. Det vides endnu ikke, hvordan branden er opstået.