Overvågning: Her flygter Louises drabsmand

Video nævnt under grundlovsforhøret mod 28-årig mand, der er anholdt for fem et halvt år gammelt drab på Louise Borglit

Et år efter drabet på Louise Borglit frigav politiet en overvågningsvideo fra området ved Elverparken i Herlev, hvor den højgravide 32-årige kvinde blev stukket ihjel, mens hun luftede hund.

Videoen blev nævnt under grundlovsforhøret mod den 28-årige mand, der er blevet anholdt i sagen her fem et halvt år efter drabet skete. Her sagde anklageren, da han gennemgik sagen, at politiet havde haft indhentet overvågningsbilleder, som viser en mand forlade parken og gå over en vej.

Anklageren sagde også, at det ikke havde været muligt at identificere manden.

Louise Borglit blev 32 år. Privatfoto

Politiet mener dog, at det er Louise Borglits drabsmand, der alene ses som en mørk skikkelse på overvågningen.

Billederne stammer fra en containerplads ved Tornerosevej i Herlev og politiet holdt videoen tilbage, da den var af meget dårlig kvalitet og gerningsmanden ikke kunne genkendes. De valgte dog året efter at frigive den i et forsøg på at puste nyt liv i efterforskningen af det uopklarede drab.

På billederne sås en skikkelse i optagelsens øverste højre hjørne, som oplyses af biler på Tornerosevej. Men optagelsen er sket med et infrarødt kamera, som forvrænger farver, så den lyse skikkelse har formentlig haft en anden farve. Louise Borglits drabsmand af vidne ri området var beskrevet som en mand, der var klædt i mørkt tøj og bar en mørk kasket.

– Vi offentliggør sekvensen, fordi vi håber, at den - sammen med den øvrige omtale - kan styrke interessen for sagen, sagde vicepolitiinspektør Peter Malmose dengang.

Politiet fik flere henvendelser på baggrund af den fornyede omtale, men som bekendt skulle der gå flere år, før man torsdag formiddag anholdt den 28-årige mand og sigtede ham for drabet på Louise Borglit

Politiets kort over området, hvor den formodede gerningsmand til drabet på Louise Borglit blev filmet af et overvågnigskamera.

Louise Borglit var gravid i 7. månede og boede hos sin søster og svoger i Herlev, da hun fredag aften den 4. november 2016 klokken cirka 19 ville lufte familiens golden retriever 'Maggie'.

Hun blev fundet livløs liggende i den mørke park i drivende regn af et ægtepar, som 'Maggie' var løbet hen til.

Louise Borglit blev erklæret død af talrige knivstik.

Nu mindes dræbte Louise og lille P