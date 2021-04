Overvågningssag i politiet: Sådan snød sigtet IT-ansat 137 politi-kolleger

Ved du noget? Skriv til tf@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt.

Der gik et chok igennem Politigården i Aarhus, da det forleden kom frem, at en mandlig IT-medarbejder med mange års erfaring i mandags var blevet sigtet for at have skaffet sig adgang til over 100 kollegers telefoner på ulovlig vis.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger viser det sig nu, at det drejer sig om 137 ansatte ved Østjyllands Politi, - primært kvinder -, og sagen efterforskes nu af Midt- og Vestjyllands Politi.

Derudover erfarer Ekstra Bladet, at det er kvindernes privattelefoner, som IT-medarbejderen uberettiget har skaffet sig adgang til, og det har angiveligt stået på siden 2018, forlyder det fra de kilder, Ekstra Bladet har talt med.

Samtidig tegner der sig et billede af den sigtedes modus operandi.

Lavede kopi af telefoners indhold

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den IT-ansatte vildledt kvinderne om, at man fra politiets side var i færd med at undersøge, om politiets IT-systemer kunne fungere på Apples iPhone-telefoner, og derfor havde han brug for at låne kvindernes telefoner.

Dernæst koblede han privattelefonerne til en computer og bad kvinderne indtaste adgangskode samt Apple-id, og derefter kunne den nu sigtede IT-medarbejder på få minutter lave en fuld spejling og kopi af telefonernes indhold og lagre det på sin private computer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den sigtede mand lavet regelmæssige kopier af enkelte kvinders telefoner, så han løbende kunne se deres private billeder og videoer og læse deres personlige korrespondancer.

Artiklen fortsættes under billedet...

Det er fortsat uvist, hvad der fik Østjyllands Politi på sporet af sagen, men mandens bopæl, som ligger lidt uden for Aarhus, blev mandag ransaget, og i den forbindelse blev man samtidig bekendt med en harddisk, hvor materialet fra telefonerne lå placeret.

Ekstra Bladet erfarer, at man på harddisken fandt individuelle mapper på de kvinder og deres private indhold, som manden har skaffet sig adgang til.

Mandens kontor på Politigården blev også ransaget, og her blev der også beslaglagt udstyr.

Ingen varetægtsfængsling undrer

Manden blev kortvarigt anholdt, men ikke varetægtsfængslet, og det har ifølge Ekstra Bladets oplysninger vakt undren, at hverken Østjyllands Politi eller Midt- og Vestjyllands Politi har vurderet, at manden skulle varetægtsfængsles.

Samme dag, som manden blev sigtet og fik sin bopæl ransaget, varetægtsfængslede Midt- og Vestjylland nemlig en 26-årig mand i en tilsvarende sag om hacking. Ifølge Berlingskes oplysninger er den 26-årige sigtet for på ulovlig vis at have skaffet sig adgang til op mod 500 kvinders email-konti samt deres konti på sociale medier.

At det i sagen med den IT-ansatte i politiet ikke har gjort en forskel i spørgsmålet om varetægtsfængslingen, at han er offentlig ansat, har vakt utilfredshed blandt de berørte kvinder. For spørgsmålet er, om den sigtede på fri fod kan tilgå materialet på anden vis.

Artiklen fortsættes under billedet...

Politidirektør hos Østjyllands Politi, Kirsten Dyrmann.

Onsdag bekræftede Kirsten Dyrman, som er politidirektør ved Østjyllands Politi, at man er bekendt med 'sagen', men at den er overdraget til efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Ekstra Bladet har torsdag forsøgt at få opklaret, hvorfor den sigtede ikke er varetægtsfængslet, men hverken Østjyllands Politi eller Midt- og Vestjyllands Politi er vendt tilbage på avisens henvendelse.

Det er uvist, hvordan manden stiller sig i forhold til sigtelsen, og Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra pågældende.