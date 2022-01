På flugt i 20 år: Afsløret af Google Street View

Et mafia-medlem var flygtet til et andet land og havde skiftet navn - men endte alligevel med at blive afsløret

Måske har du selv oplevet at blive passeret af en af Googles biler, der har et kamera monteret på toppen, som fotograferer i alle retninger under kørslen.

For de fleste er det en relativt tilforladelig oplevelse, som måske blot fører til, at man lidt tid efter prøver at finde sig selv på Google Street View.

Men for 61-årige Gioacchino Gammino viste det at være en knap så finurlig en oplevelse.

Google-bilens tur forbi ham, da han stod ved en grønthandler i Galapagar nær Spaniens hovedstad, Madrid, i juli 2018 skulle nemlig vise sig at være interessant for de sidste, han ville ønske fattede interesse for billedet.

(Gioacchino Gammino ses til højre på billedet herover)

Billedet af ham har nemlig bidraget til, at politiet har fundet ham, efter at han har været på flugt i næsten 20 år.

Det skriver flere medier, heriblandt CNN.

I 2002 flygtede han nemlig fra et fængsel i Rom, og han blev i 2003 idømt livstid for et drab, han begik i 1989. En dom, han altså ikke har afsonet noget af endnu.

Gioacchino Gammino har tætte relationer til den italienske mafia, men efter flugten fra fængslet gemte han sig i Spanien, hvor han blandt andet tog navneforandring og lagde sit liv om. Men et billede på Google skulle altså vise sig at være skæbnesvangert for ham.

- Billedet hjalp os med at bekræfte den efterforskning, vi var i gang med på traditionel vis, lyder det fra Nicola Altiero, der er vicedirektør i den italienske anti-mafiaefterforskningsenhed, Direzione Investigativa Antimafia (DIA).

Gammino blev anholdt af spansk politi i december. Anklagemyndigheden i Italien håber at få ham udleveret inden udgangen af februar.