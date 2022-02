På flugt: Politi jagtede køer i Storkøbenhavn

Midt og Vestsjællands Politi kom på en svær opgave natten til fredag, da to køer havde flygtet fra sin indhegning og var taget på et længere togt

Køer på vejen er ikke hverdagskost i Storkøbenhavn - altså ikke køer og ikke trafikkøer. Men natten til fredag klokken 3.04 blev Midt og Vestsjællands Politi ringet op med en akut situation.

To køer havde taget flugten fra sin indhegning ved en landsbrugsskole i Ishøj, og havde bevæget sig til sydpå mod Greve, hvor politiet fik opkaldet fra en borger.

På deres 700-800 meter lange færd krydsede de regionsgrænsen mellem Hovedstaden og Sjælland, indtil betjentene stod med en opgave, de ikke har lært på Politiskolen.

Det oplyser vagtchef ved Midt og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Måtte søge hjælp

Da politiet stod foran de to kreaturer, måtte de undersøge, hvor køerne stammede fra.

Det lykkedes dem at få fat i landbrugsskolen, som sendte hjælp mod de to betjente.

I samarbejde fik de køerne fra krydset mellem Lillevangsvej og Hundigevej i Greve tilbage til landsbrugsskolen på Pilemøllevej i Ishøj, oplyser vagtchefen.

Han fortæller også, at årsagen til flugtforsøget var et strømsvigt i hegnet, men da køerne efter den to timer og 11 minutter lange aktion vendte tilbage til hegnet, kom der strøm i hegnet igen.

Vagtchefen understreger alvoren i, at køer, der færdes på veje kan være til stor fare for bilister og dyr, men..

- Som politimand trækker man på smilebåndet, når sådan en sag kommer, fortæller han.