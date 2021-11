På spil i årevis: Her lurer Latexmanden

Påklædningen varierer fra gang til gang. Han er blandt andet set iført latexdragt, en skinnende oilskinsfrakke og med gasmaske for ansigtet. Selvom mange af anmeldelserne minder om hinanden, kan man ikke afvise, at der er tale om forskellige personer, der godt kan lide at klæde sig i latex og gå i skoven - dog har politiet en formodning om, at der er tale om den samme.