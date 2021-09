På spil igen: Mand fortsat efterlyst

Østjyllands Politi efterlyste tirsdag en mand, de mistænker for at have antastet tre piger. Efter efterlysningen har politiet modtaget endnu en anmeldelse

Østjyllands Politi efterlyste tirsdag en mand med billede, da de formoder, at han har antastet tre piger på 15-16 år omkring Trige. Onsdag meldte politikredsen ud, at endnu en kvinde har haft en ubehagelig oplevelse med manden.

Efter efterlysningen af manden kom ud, kontaktede en 22-årig kvinde politiet og fortalte, at hun i samme område har haft en oplevelse, som ligner den, de tre piger har haft.

Manden var løbet efter hende og havde forsøgt at kysse hende.

Efterforsker fortsat sagen

Østjyllands Politi oplyser i deres døgnrapport, at flere borgere har henvendt sig vedrørende sagen.

Dog er det endnu ikke lykkedes at finde frem til gerningsmanden. Det fortæller pressemedarbejder hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen torsdag morgen til Ekstra Bladet.

- Vi har selvfølgelig efterforsket sagen og gør det også fortsat for at prøve at finde frem til gerningsmanden, siger han.

Han fortæller ligeledes, at der ikke er blevet anmeldt nye forhold det seneste døgn.

Vil kysse og kramme

Anmeldelserne fra de tre første piger indløb mandag og tirsdag. En 15-årig pige blev kontaktet af manden mandag aften, da hun gik på Trige Centervej. Her komplimenterede han hendes krop og befølte pigens bryst.

Da pigen forsøgte at skubbe hans hånd væk, blev manden aggressiv. Pigen satte i løb, og hendes forældre kontaktede politiet.

Tirsdag morgen anmeldte to piger lignende episoder, og Østjyllands Politi formoder, at der er tale om samme mand. Tirsdag morgen opsøgte han en 15-årig pige - også på Trige Centervej - og forsøgte at kramme og kysse hende gentagne gange, før hun kunne løbe fra stedet.

Halvanden time senere kontaktede en 16-årig pige politikredsen og fortalte, at hun var gået på Randersvej i Aarhus, da manden tog kontakt til hende. Her havde han tiltvunget sig et kram og befølt hende på brystet og hoften. Hun skubbede ham væk, og med sin telefon i hånden truede hun med at ringe til politiet.

Den vakse 16-årige tog et billede af manden bagfra, da han forlod stedet. Signalementet af manden kan du læse i faktaboksen i bunden af artiklen.

Jakob Christiansen fortalte tirsdag til Ekstra Bladet, at de gerne hører fra folk, der kunne have en idé om, hvem manden er.

- Vi kan konstatere, at han formentlig både har været på spil i går aftes og her til morgen (mandag og tirsdag, red.), så derfor er vi selvfølgelig bekymrede for, at han kan finde på noget lignende igen. Vi vil rigtig gerne have fat i ham hurtigst muligt.