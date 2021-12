På trods af mange henvendelser: Politiet jagter stadig mistænkt

På trods af mange henvendelser i en alvorlig voldssag har politiet stadig ikke fået kontakt med eftersøgte Johnny Engvart-Bufas Jensen. der har været efterlyst af politiet siden 20. december.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

25-årige Johnny Engvart-Bufas Jensen er mistænkt for at have begået grov vold mod en 32-årig mand, der blev slået i hovedet med en flaske i Jomfru Ane Gade tilbage i november.

Overfaldet blev efter politiets opfattelse begået af tre personer, hvoraf de to aktuelt sidder varetægtsfængslet i sagen.

- Vi mistænker, at Johnny Engvart-Bufas Jensen er den tredje overfaldsmand. Derfor efterlyser vi ham, så vi kan få ham anholdt og afhørt til sagen og dermed præcist få afklaret hans rolle i overfaldet, siger politikommissær Kenneth Rodam, der opfordrer den efterlyste til at melde sig selv:

- Vi kommer til at fortsætte vores søgen efter ham. Og det da må være en belastning hele tiden at skulle se sig over skulderen, så min opfordring til mistænkte er: Meld dig. Nu.

Johnny Engvart-Bufas Jensen beskrives som 183 cm høj, lys i huden, rødblond kort hår og almindelig af bygning. Har man henvendelser i sagen, kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.