På vej ud af fængslet: Nu vil taxamorder være pensionist

Østre Landsret mener, at det er på tide, at den 66-årige livstidsfange Seth Sethsen bliver prøveløsladt

Den livstidsdømte taxamorder Seth Sethsen, 66, der har siddet bag tremmer i 36 år, står nu til at blive prøveløsladt.

Det besluttede Østre Landsret lillejuleaften, efter at Seth Sethsen i mange år forgæves har kæmpet for at få en alderdom i frihed.

- Han blev meget glad. Nu er der skred i tingene, og for første gang nogensinde føler han lidt medvind, siger hans forsvarer, advokat Henrik Stagetorn.

Landsretten pålægger nu Kriminalforsorgen at få udarbejdet vilkår for Seth Sethsen, så han kan blive prøveløsladt.

Hvis han overtræder vilkårene, risikerer han at blive genindsat på livstidsdommen. Det samme kan ske, hvis han igen begår noget kriminelt. Ved løsladelser fra livstidsdomme er der altid en prøvetid på fem år.

Inden dommen på livstid, som Seth Sethsen altså nu har afsonet 36 år af, havde han forinden afsonet domme på godt ti års fængsel. Så samlet har han siddet cirka 46 år bag tremmer.

Har søgt om pension

Seth Sethsen har søgt om pension, fordi han ikke selv mener, at det er realistisk, at han kan få arbejde som svejser eller murer, som han har arbejdet med i Herstedvester Fængsel.

Han er skrevet op til en lejlighed hos KAB. Han har siden 2018 haft udgange hver måned til museer og udstillinger, men altid ledsaget af to fængselsbetjente.

Seth Sethsen ved anholdelsen i 1985. Foto: Gert Jensen

Kriminalforsorgen har til det sidste kæmpet imod en prøveløsladelse af Seth Sethsen, fordi det er ’utilrådeligt’.

Forsorgen mener, at han selv er skyld i, at han ikke har kunnet komme i et udslusningsforløb.

Hans afsoning har til tider været ’problematisk’, og han har ikke ønsket at medvirke i et forløb til afklaring af hans ’psykiske habitus’, fremførte Kriminalforsorgen i landsretten.

Men de tre dommere i Østre Landsrets 4. afdeling skriver i kendelsen:

'Landsretten finder efter en konkret vurdering af samtlige sagens omstændigheder, at det ikke kan anses for utilrådeligt at prøveløslade Seth Sethsen.'

Hvas kritik

Dommerne giver også Kriminalforsorgen en hvas kritik for, at intet er sket, siden Retten i Glostrup og Østre Landsret i 2017 og 2018 sagde, at nu skulle man se at komme i gang med en udslusning af Seth Sethsen, så hans eventuelle farlighed kunne vurderes under friere former med henblik på prøveløsladelse.

Østre Landsret siger, at Kriminalforsorgen ikke har foretaget hverken overvejelser eller konkrete tiltag, men blot øget hans ledsagede udgange.

Kendelsen betyder, at Seth Sethsen nu kan se frem til en prøveløsladelse, men ikke præcist hvornår det vil ske.

- Han kommer ikke ud i eftermiddag. Men mit gæt er, at til januar vil han begynde at få uledsagede udgange. Det er en kendelse, som Kriminalforsorgen ikke kan sidde overhørig, og hans sag vil nok komme øverst i bunken, siger advokat Henrik Stagetorn.

Længere end Palle Sørensen

Seth Sethsen har med 36 år bag tremmer siddet længere i fængsel end den firedobbelte politimorder Palle Sørensen, der blev løsladt efter knap 33 års fængsel. Han blev benådet i 1998.

Og kun én anden livstidsdømt, dobbeltmorderen fra Femøren, 72-årige Naum Conevski, har siddet længere end Seth Sethsen, nemlig i 37 år.

De seneste mange år har Naum Conevski dog tilbragt på en lukket retspsykiatrisk afdeling og ikke i et almindeligt fængsel.