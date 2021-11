Påkørt i tuktuk: 38-årig mand i kritisk tilstand

En 38-årig mand er mandag eftermiddag i kritisk tilstand fløjet til sygehuset i Aalborg efter en trafikulykke ved Løgstør.

Det oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi.

Manden kom kørende ad Viborgvej i en tuktuk, da det gik galt. En bilist, som er ved at foretage en overhaling, foretager en undvigemanøvre for ikke at ramme et dyr.

- Bilisten svinger tilbage i sin egen vognbane og rammer bagenden af tuktukken, fortæller vagtchef Jess Falberg.

Den 38-årige bliver kastet ud af tuktukken, som bliver slynget af vejen.

- Han bliver i helikopter fløjet til sygehuset, hvor han er indlagt i kritisk tilstand, siger vagtchefen.

En tuktuk er et lille trehjulet køretøj, som især er kendt som taxikøretøj i Sydøstasien.

Bilisten kom ikke fysisk til skade, men er chokeret efter ulykken.