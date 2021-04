Påkørt niårig er uden for livsfare

Lørdag blev en niårig pige påkørt på en villavej foran sit hjem. Nu er hun uden for livsfare

En niårig pige, der lørdag eftermiddag blev kørt ned af en personbil, er uden for livsfare.

Midt- og Vestjyllands Politi fik lørdag klokken 15.10 en melding om, at et barn var blevet påkørt på en villavej.

Barnet, en niårig pige, der bor på vejen, blev fløjet til Aarhus Universitetshospital med ambulancehelikopter, da hendes tilstand blev betegnet som kritisk.

Og søndag morgen er der altså opmuntrende nyt at hente hos vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Anders Olesen.

- Her er der rigtig gode nyheder. Hun er ikke i livsfare længere, og skaderne på hovedet lader ikke til at være så slemme som frygtet. Der er dog brud på hende, så hun er kommet til skade - men hun er altså ikke i livsfare længere, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Kørte efter forholdene

Adspurgt om der skal foretages sigtelser i sagen, fortæller vagtchefen, at det endnu er uvist, men at der endnu ikke er foretaget nogen.

- Jeg kan ikke sige noget om det på nuværende tidspunkt. Det må komme ud fra en efterfølgende vurdering. Umiddelbart ser det ud til, at parten, der kørte bilen, har kørt efter forholdene og ikke har kørt for stærkt, siger han.

Ifølge TV Midtvest skulle pigen have leget med en veninde, da de løb ud på vejen. Her nåede veninden at stoppe, men den niårige fortsatte og blev ramt af personbilen.

Føreren af bilen er ifølge TV Midtvest en 60-årig kvinde fra lokalområdet, der efter hændelsen var dybt rystet.