Påkørte betjent: Nu er han udvist for anden gang

For anden gang siden 2014 er den 28-årige Cenk Firat Kirat blevet udvist af Danmark i 12 år.

Efter den første dom rejste han igen til Danmark, stjal sin søsters bil natten til 2. april i år, og under flugt fra politiet påkørte han en færdselsbetjent med vilje.

Betjenten trak sin pistol og affyrede fire skud mod den sølvgrå Ford Mondeo, men Cenk Firat Kirat blev ikke ramt og flygtede.

Han blev først anholdt 8. april, efter at politiet havde efterlyst ham med navn og foto.

I dag faldt dommen ved Retten i Aalborg, hvor den 28-årige fik halvandet års fængsel og blev udvist for anden gang. Han fik også frakendt førerretten i seks måneder.

Han nægtede at han havde påkørt betjenten, der ifølge politiklagemyndigheden intet gjorde forkert, da han skød i forsøget på at stoppe flugtbilisten.

Dommen blev ifølge Nordjyske anket på stedet til Vestre Landsret.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at Cenk Firat Kirat havde otte domme bag sig for blandt andet vold og berigelseskriminalitet, da han blev udvist til Tyrkiet i juli 2014. Herunder to betingede udvisninger i januar 2012 og september 2013.

Han kom til Danmark som otteårig og boede hos sin mor, til han var 13, og kom herefter på forskellige institutioner.

Et af politiets fire skud gik gennem bagruden på bilen. Foto: René Schütze

Det er uvist, hvornår Cenk Firat Kirat kom retur til Danmark, efter at han var udvist i 12 år ved dom i Vestre Landsret 16. oktober 2014.

Men 2. april i år blev han standset af politiet, fordi han kørte 91 km/t. i sin søsters bil i en 60 km/t.-zone i Aalborg. Ifølge færdselsbetjenten trykkede han speederen i bund i forsøget på at flygte og påkørte bevidst betjenten, som dog slap med smerter i benene.

Cenk Firat Kirat holdt sig på fri fod i seks dage, mens politiet jagtede ham, og han var efterlyst i alle medier. Om aftenen 8. april standsede en større politistyrke en Mercedes på E45 sydgående, hvor den eftersøgte sad på bagsædet.

Den dømte havde i forvejen en voldelig fortid, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.