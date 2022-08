Påkørte kvinde på trehjulet scooter - og stak af

Kan du genkende den røde bil på billederne? Så vil politiet gerne høre fra dig.

Forrige fredag, 12. august, klokken 11.57 blev en 46-årige kvinde i en trehjulet scooter påkørt af en personbil, så hun faldt og måtte på hospitalet for at blive undersøgt.

Og i stedet for at hjælpe kvinde op, valgte bilisten at køre væk uden at give sig til kende.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Ulykken skete i rundkørslen på Slagelsesvej ved Elmegade i Kalundborg, da kvinden var på vej hjem fra Rema 1000, der ligger tæt på stedet.

Modelfoto af en Citröen C3. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Citröen C3

Kvinden slap heldigvis med småskrammer og en bulet scooter.

Men politiet leder stadig efter bilisten, der påkørte hende, og de deler derfor billeder og oplysninger om bilen.

Bilen er en rød Citröen C3 personbil med fem døre og i nyere stand,

Inden ulykken kom bilen kørende fra Slagelsevej mod syd og ind i rundkørslen ved Elmegade.

Her overholdt bilisten ikke sin vigepligt, men kørte i stedet ind i kvinden og hendes scooter og herefter videre mod vest ud af rundkørslen.

Vidner bedes kontakte politiet på telefonnummeret 114.