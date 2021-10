Pårørende nægtet adgang til drabssag

Politiet er talstærkt til stede ved Retten i Aarhus, hvor tre unge mænd blandt andet sidder tiltalt for at slå Satudarah-lærling ihjel. De nægter sig skyldige

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): Søsteren og hustruen til en af de tiltalte i sagen om drabet på Satudarah-rockeren Mohammad 'Mudi' Al-Zerjawi blev tirsdag morgen nægtet adgang til Retten i Aarhus.

Det adresserede forsvarer Michael Juul Eriksen som det første, da retsdag nummer to gik i gang klokken 9.

- Politiet siger nej til, at de pårørende må komme ind. De mener ikke, der er plads. Men det mener jeg, der er, sagde advokaten med henvisning til de mange tomme stole, der står bagest i retssalen. Kun en lille håndfuld pårørende var til stede.

- Min klients søster og hustru sidder i en bil ude på parkeringspladsen.

Satudarahs mindeopslag om Mudi

Retsbygningen på Paludan Müllers Vej er under skarp bevogtning af uniformeret politi, og det er de betjente, der har nægtet at lukke de pårørende ind.

Michael Juul Eriksen har anmodet retten om at tage stilling til spørgsmålet, og derfor startede retsmødet med en pause.

Foto: Ernst van Norde

Retssagen mod tre unge mænd på hhv. 22, 26 og 27 år startede i går. De er tiltalt for, men nægter sig skyldige i, drabsforsøg, grov vold og trusler med en pistol under et møde natten til 23. juli sidste år.

Anledningen til mødet var angiveligt en hashhandel, der gik galt, og det endte fatalt, da Mudi blev stukket i låret, så hans pulsåre blev skåret over og var årsag til, at han forblødte. To andre blev stukket ned, mens en fjerde blev slået og sparket.

Tag kasketten af

Pårørende til både den dræbte og de anholdte har været til stede, både da retssagen startede mandag og også i dag tirsdag.

Efter at have været i kontakt med politiets indsatsleder, oplyste retsformanden, at politiet havde haft en opfattelse af, at der var pladsproblemer.

- Vi har fået oplyst, at de ikke blev afvist på grund af sikkerhedsmæssige forhold. Men pladserne skal fordeles ligeligt, lød det, hvorefter betjente kom ind i lokalet og tjekkede op på de tomme stole og de pårørendes tilhørsforhold.

Derefter blev de familiemedlemmer, der var blevet afvist ved døren, lukket ind.

Retsmødet fortsætter med afhøring af den 27-årige tiltalte.

Ligesom i går bad retsformanden de fremmødte tilhørere om at tage deres kasket af.