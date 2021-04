Påskekontrol: Tre biler beslaglagt efter ny lovgivning

Med en ny lovgivning er straffen for vanvidsbilisme blevet skærpet, og det fik to bilister at mærke under en landsdækkende trafikindsats skærtorsdag.

Her beslaglagde Københavns Vestegns Politi nemlig to biler for vanvidskørsel. Det oplyser politikredsen på Twitter.

Den ene bilist fik sin bil snuppet, fordi han ifølge politiet kørte 'mere end 180 km/t i en 90 zone'. Han havde desuden ingen førerret og var påvirket af narko.

Overtrædelsen fandt sted på Holbækmotorvejen ved Folehaven i Hvidovre, oplyser vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

Endte i uheld

Bilist nummer to havde heller ingen førerret, og han valgte at stikke af fra politiets kontrol, mens han kørte mere end 140 km/t i en byzone, hvilket endte i et færdselsuheld.

- Der er ikke sket personskade. Han kørte op i en bil, der holdt for rødt, hvor der var to kvinder i, som er blevet tjekket på sygehuset, men der var ingen personskade. Det skete på Sønderkær, hvor han mistede herredømmet, fortæller vagtchef Henrik Andreasen.

Målingen fandt sted klokken 17.43 torsdag, hvorefter manden altså stak af fra kontrollen.

- Han er anholdt og sigtet for diverse færdselsovertrædelser, og så er han blevet løsladt igen, fortæller vagtchefen.

Bilen beholdt politiet dog.

Snuppet i nat

Det er ikke kun hos Vestegnens Politi, man torsdag gjorde brug af den skærpede lovgivning.

Hos Københavns Politi blev der ligeledes beslaglagt en bil. Det foregik natten til fredag, hvor en bilist kørte 127 km/t i en zone, hvor man kun må køre 60 km/t.

Derfor måtte føreren også her vinke farvel til bilen.

Klip i kortet

Ud over de to beslaglæggelser har politiet også delt flittigt ud af klip i kørekortet. Hos Vestegnens Politi blev det til ikke mindre end 54 bilister, der minimum fik et klip i kørekortet for hastighedsovertrædelser.

Derudover kørte tre bilister uden kørekort.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi.

Hos Sydjyllands Politi gennemførte man ligeledes en trafikindsats torsdag, som foregik i Esbjerg by samt på Esbjergmotorvejen. Her endte det i 14 betingede frakendelser af kørekortet samt 14 klip.