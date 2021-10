Påvirkede efter angreb: - Vi skal tage byen tilbage

Et øjenvidne og en nabo fortæller om, hvordan de oplevede angrebet i Kongsberg.

Ekstra Bladet i Norge: Det femdobbelte mord har lagt sig som en mørk sky over et ellers fredeligt lokalsamfund

En absolut tragedie har ramt den lille by Kongsberg i Norge.

Torsdag, dagen efter en 37-årig mand skød og dræbte fem personer med blandt andet bue og pil, er sorgen allestedsnærværende.

- Vi ved ikke, hvem de fem døde er, men vi tænder et lys for dem i dag. Det er grusomt, det, der er sket, her i lille Kongberg, siger Asbjørg Ruud.

Torsdag formiddag fortalte politimester Ole Sæverud på et pressemøde, at de fem ofre er fire kvinder og en mand, og at de alle er mellem 50 og 70 år gamle.

Var med sit barn

Der gik mere end en halv time fra de politiet modtog de første nødopkald til manden var pågrebet og anholdt. I mellemtiden gik han amok.

Også Inocencio Marques, en 31-årig ingeniør, ankom intetanende til det kaos, gerningsmanden havde skabt. Sammen med sin søn var han kørt ind til byen.

- Jeg tror, at klokken var 18.17, da jeg kørte ind på parkeringspladsen. En sikkerhedsvagt kom ud med pile i hånden og sagde, at jeg skulle blive i bilen, fordi der var en mand, der skød med bue og pil.

- Jeg forstod det ikke helt, men jeg kunne se på hans ansigt, at han var i panik, forklarer han.

Han fortæller, at han og hans hustru ofte har talt om, at Kongsberg er det fredeligste sted, de nogensinde har boet.

Da situationens alvor gik op for Inocencio Marques, kørte han direkte hjem. Foto: Anthon Unger.

Vil konfrontere smerten

For både Asbjørg Ruud og Inocencio Marque er der en særlig grund til, at de var til stede på bytorvet, da Ekstra Bladet mødte dem tidligt torsdag morgen.

De er begge kommet for at slutte fred med stedet og få ro i maven oven på de bestialske hændelser.

- Det er lidt underligt at være tilbage. Min hustru er mere skræmt end jeg er, så jeg ville lige have en fornemmelse af stedet, forklarer Inocencio Marque.

Også for Asbjørg Ruud var det en voldsom oplevelse at være tilbage. Men hun var også overrasket over, hvor meget det hele mindede om sig selv.

For Asbjørn Ruud er det vigtigt, at beboerne i Kongsbjerg hjælper hinanden gennem den svære tid. Foto: Anthon Unger.

Hun ankom kort efter at politiet havde fjernet det meste af afspærringen, der ellers havde blokeret næsten alle gader i den lille by, kan Ekstra Bladet berette.

- Jeg tror, at det er vigtigt, at vi tager byen tilbage og tænker, at nu skal vi leve, som vi altid har gjort, siger hun.