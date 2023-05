Påvirket kvinde jagtede ekskæreste - ramte tilfældig ældre mand

Et skænderi mellem to ekskærester gik lørdag helt over gevind.

På havnen i Vindeby på Tåsinge mødtes en 37-årige kvinde og en 34-årig mand, skriver Fyns Amts Avis.

Men herfra gik det galt.

De to blev så uenige, at den 34-årige mand lavede hærværk på kvindens bil for derefter at flygte fra stedet, fortæller politikommissær Jakob Stockholm til mediet.

Det fik kvinden til at hoppe ind i sin bil og sætte efter manden. Formentlig for at påkøre ham, ifølge politikommissæren.

Men jagten gik ud over en uskyldig mand, der befandt sig i sin indkørsel.

- Kvindens kørsel gik vildt for sig, og hun slingrede, hvorfor hun ramte en ældre herre, der pådrog sig nogle alvorlige skader. Han er dog uden for livsfare, fortæller Jakob Stockholm til Fyns Amts Avis.

Kvinden blev herefter anholdt og sigtet for at forvolde fare.

En test viste, at hun var påvirket af både hash og amfetemin. Hun er nu varetægtsfængslet.