Påvirket mand stjæler brandbil og båd

Det er ikke hverdagskost, at politiet jagter en brandbil.

Søndag aften var det alligevel tilfældet, da en 36-årig mand på havnen i Thisted havde stjålet en brandbil med en redningsbåd på en efterspændt trailer, skriver Nordjyske.

Her fortsatte jagten efter nogle minutter til fods, før manden blev anholdt af politiet.

- Måske havde han en drøm om at blive brandmand, men så er det altså den forkerte vej at gå at starte med at stjæle en brandbil. Det er frækt ud over alle grænser, men heldigvis blev det altså hurtigt stoppet, og han fik kun få minutter som 'brandmand', fortæller vagtchef Andreas Bang Andersen ved Midt- og Vestjyllands Politi til Nordjyske.

Det var en kvik borger, der i første omgang alarmerede politiet. Vedkommende fulgte efter den 36-årige, som kørte ind i Næstrup Skov syd for Thisted, hvor han stak af på gåben.

Alkohol og stoffer

Blot 11 minutter efter anmeldelsen om tyveriet af brandbilen kunne ordensmagten takket være den hurtige anmelder lægge manden i håndjern.

Her blev betjentene svinet til af den 36-årige mand, som i forlængelse af en stribe andre sigtelser derfor også er sigtet for fornærmende sprogbrug over for politiet.

Derudover kørte manden rund påvirket af både alkohol og stoffer, hvilket han også er sigtet for.

Efter en tur på stationen blev manden løsladt. Han skal nu en tur i retten på grund af de grove forseelser.

Brandbilen var ifølge Nordjyske til stede ved havnen i forbindelse med en anmeldelse om forurening i vandet.