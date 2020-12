Påvirket nordjyde drønede gennem tunnel med 38 kg fyrværkeri

Nordjyllands Politi noterede flittigt i bødeblokken, da en 28-årig mand tirsdag kørte alt for hurtigt gennem Limfjordstunnelen i en bil lastet med nytårskrudt og hash

En 28-årig nordjyde så tirsdag stort på både sund fornuft og straffelov, da han i narkopåvirket tilstand og med bilen lastet med 38 kilogram fyrværkeri skød gennem Limfjordstunnelen med en hastighed, som politiet målte til 132 km/t.

Det skriver Nordjyske.

Politiet fandt i bilen yderligere et kilogram hash, så betjentene fik travlt med både sigtelser og bødeblok, skriver avisen.

Det var en færdselspatrulje, der blev opmærksom på bilisten, da han kørte fra et fyrværkeri-salgssted i en mørkeblå Ford Mondeo, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen til Ekstra Bladet.

- Han kørte lidt kvikt derfra, og man fulgte så efter ham i en af færdselspolitiets vogne, siger Højrup Kristensen.

- Han kørte noget hurtigt, og da turen gik gennem Limfjordstunnelen, som ligger ikke langt fra det sted, hvor han startede sin køretur, blev hans bil mål til at køre 132 km/t., hvor man normalt kun må køre 90.

- Patruljevognen forsøgte at få ham standset, men det lykkedes først, da han var kørt af motorvejen ved Støvring-frakørslen.

Det viste sig snart, at manden var i besiddelse af store mængder fyrværkeri. Det er tilladt at fragte højst fem kilogram i en personbil, men den 28-årige havde ikke mindre end 38 kilogram nytårskrudt i bilen.

- Hans tilstand vækker desuden mistanke om, at han er påvirket af hash eller stoffer, og han bliver så også sigtet for narkokørsel, siger Højrup Kristensen, som videre oplyser, at manden blev taget med til afhøring og fik udtaget en blodprøve.

- Vi fandt i bilen også et kilogram hash, så der var en stribe sigtelser i forbindelse med hans køretur. Det var en dårlig dag for ham, siger vagtchefen.

Manden blev løsladt efter afhøring og kan nu se frem til at skulle forklare sig i retten.

