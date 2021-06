Paddleboardere var i havsnød: Helikopter tilkaldt

To personer er kommet for langt fra kysten på paddleboards ved Fjellerup

Opdateret klokken 15.00: Redningsbåd fra Grenaa har samlet to paddleboardere op og sejler dem i land, skriver Forsvaret i en opdatering.

Torsdag eftermiddag har Forsvaret sendt en redningshelikopter i luften.

Den har kurs mod sommerhus-byen Fjellerup på Djursland. Her er to paddleboardere kommet i havsnød for langt fra kysten.

Der er desuden også en redningsbåd med i aktionen, oplyser Forsvaret i et tweet.

Indtil videre er der ikke meldinger om, at der skulle være sket noget med de to personer på paddleboads.