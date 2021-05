Pædagog hjemsendt: Børnehave rystet af omfattende pædofili-sag

Hvis du har oplysninger om sagen, så kontakt Ekstra Bladets journalist her.

En mandlig pædagog i en børnehave i Taastrup er blevet hjemsendt, efter mere end ét barn angiveligt har været udsat for overgreb, mens pædagogen skulle passe børnene.

Det bekræfter Flemming Ellingsen, centerchef for institutioner og skoler i Høje-Taastrup Kommune, over for Ekstra Bladet.

Han kan dog af hensyn til efterforskningen ikke uddybe sagen yderligere.

- Jeg kan ikke fortælle, hvad der specifikt er sket med børnene. Hvis vi kommer ud i offentligheden og fortæller, hvad der er sket, er jeg bange for, at vi påvirker en igangværende sag. Så jeg vil ikke udtale mig om noget specifikt, siger han.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger drejer det sig minimum om tre børn. Politiet efterforsker sagen, efter flere børn berettede om ondt i kønsdelene.

Politiet efterforsker sagen

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Vestegns Politi. De bekræfter, at de efterforsker sagen, men ellers holder ordensmagten kortene tæt ind til kroppen.

'Vi kan bekræfte at Københavns Vestegns Politi lige nu efterforsker en sag om mulige krænkelser i en daginstitution i Taastrup. I forbindelse med sagen er vi i tæt dialog med Høje-Taastrup Kommune og relevante forældre'.

'Af hensyn til efterforskningen og sagens karakter, har vi ikke yderligere kommentarer for nu,' skriver Københavns Vestegns Politi i et skriftlig svar til Ekstra Bladet.

Overgreb i januar

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kom første angivelige overgreb frem i lyset i januar i år, men først tre måneder senere fik forældrene i børnehaven besked.

Det forklarer centerchefen med, at der i første omgang kun var tale om én sag. Senere voksede sagens omfang til minimum tre tilfælde af mulige overgreb.

- Der er både et hensyn til personalet, men der er altså også det ved en enkeltstående sag, at et barn risikerer at få et narrativ på sig. Det er det barn, der blev udsat for overgreb, som vi for alt i verden vil undgå, siger Flemming Erlingsen.

Kommunen afholdt et møde med de andre forældre i institutionen, hvor de blev informeret om de påståede overgreb.

- Hvis en sag vokser, bliver vi nødt til at informere bredt. Og det gjorde vi, da vi holdt et møde i torsdags, siger centerchefen.

Ekstra Bladet er bekendt med den specifikke børnehave, hvor de mulige overgreb har fundet sted, men har valgt at undlade det fra artiklen af hensyn til de implicerede parter.