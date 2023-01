Pædagoger tiltalt: Holdt drengs hoved nede i toilet

En drengs hoved blev holdt nede i et toilet, og en anden dreng blev der taget halsgreb på.

Det er nogle af de anklager, som pædagoger fra det nu lukkede opholdssted Take Care i Maribo står over for, når retssagen tirsdag begynder i Retten i Nykøbing Falster.

Seks er tiltalt. Fire af pædagogerne er tiltalt for vold, mens to er tiltalt for ulovlig tvang. Det fremgår af anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Sagen begyndte ifølge TV2 Øst i 2021, hvor opholdsstedet blev lukket på grund af mistanke om voldelig adfærd fra personalet, efter at de unge havde filmet flere videoer.

TV2 Øst skrev i september, at mediet havde været i kontakt med flere af de tiltalte. De er alle uforstående over for tiltalen og mener ikke, at de har gjort noget forkert.

Annonce:

I sagens anklageskrift fremgår det, at fire børn og unge blev udsat for vold og det ene også ulovlig tvang. Drengene har cirka været i alderen 11-17 år under episoderne, der alle skal have fundet sted i 2021.

En af pædagogerne skal på et tidspunkt have taget fat i en 11-12-årig dreng, som stod i en sofa.

Ifølge anklageskriftet trak pædagogen ham hen over et sofabord og ned på gulvet, hvorefter han tog fat i drengens ben og trak ham henad gulvet.

Samme dreng skal af to andre pædagoger være blevet udsat for ulovlig tvang.

Da drengen havde stjålet et indkøbskort fra opholdsstedet, holdt pædagogerne drengens hoved nede i toilettet, hvorefter de sagde: 'Har du taget andre ting?', lyder det i anklageskriftet.

Derefter blev drengen angiveligt låst inde alene på toilettet i cirka fem minutter.

En fjerde pædagog skal have udsat tre af drengene for vold.

På et tidspunkt skal han have taget fat i den ene drengs trøje, da drengen legede med en sutsko. Ifølge anklageskriftet skubbede han ham op af væggen, tog sutskoen fra ham og tog halsgreb.

Annonce:

En femte pædagog er tidligere dømt for forsætligt legemsangreb. Han er sammen med en sjette pædagog tiltalt for en episode med en 11-12-årig dreng.

Ifølge anklageskriftet udtalte den tidligere dømte pædagog:

- Fordi du har ødelagt en spritdispenser, så skal du have en magtanvendelse.

Derefter skal pædagogen have holdt om drengen, fejet hans ben væk under ham, lagt ham ned på gulvet og holdt hans arme. Lidt efter gav han slip.

Herefter kom den anden pædagog ind på værelset og sagde, at han tog drengens tv, hvilket drengen protesterede imod.

Ifølge anklageskriftet holdt pædagogen om drengen, fejede hans ben væk under ham, lagde ham ned på gulvet og holdt hans arme.

Den tidligere dømte pædagog skal også ved en anden episode have udsat samme dreng for vold.

Der er krav om fængselsstraf til de seks pædagoger. Anklager Siw Olsen oplyser, at to af dem også vil blive mødt af et krav om udvisning.

Der er afsat seks retsmøder i sagen.