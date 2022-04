Pædagoger tiltalt: Lagde råt æg i ble og snød med chili-slik

Fredag skal to mandlige pædagoger på anklagebænken ved Retten i Næstved som tiltalte i en højest usædvanlig sag.

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, vil anklagemyndigheden ved Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi gå efter, at få de to mænd på 30 og 41 år sat bag tremmer for at udsætte en autistisk mand for psykisk vold og for at have gjort sig skyldig i grov pligtforsømmelse.

Slik med chilli

De to mænd, der var ansat som pædagoger ved Autisme Center Vestsjælland i Slagelse på gerningstidspunktet, er tiltalt for i perioden fra november 2020 til februar 2021, at forbryde sig imod en voksen autist, de fungerede som kontaktpædagoger for, og som var beboer på stedet.

Mændene er begge under anklage for i forening og efter fælles forståelse at have udsat deres offer for groft nedværdigende og krænkende behandling ved blandt andet at have lagt et råt æg i hans ble, gentagende gange at have fået ham til at spise slik fyldt med chili og peber, og givet ham kold, sort kaffe, og fortalt, at det var cola.

Der er i det forhold rejst tiltale efter straffelovens paragraf 243 for psykisk vold med en strafferamme på op mod tre års fængsel.

Skal frakendes pædagogjob

Herudover mener anklagemyndigheden, at mændene har gjort sig skyldige i grov og gentagen forsømmelse i tjenesten ved som offentligt ansatte at have udsat deres offer for de forskellige ydmygelser, imens de var på arbejde.

Udover en fængselsstraf vil anklager Siw Olsen forsøge at få dem frakendt retten til at arbejde som pædagoger i fremtiden.

Hun fortæller Ekstra Bladet at de tiltalte forventes at udtale sig i retten, og der vil falde dom fredag eftermiddag.

Ifølge den 41-åriges forsvarer Kim Steen nægter han sig skyldig i anklagerne, mens forsvarsadvokat Torben Brøndum Rasmussen, der repræsenterer den yngste af mændene, endnu ikke kan udtale sig om, hvordan hans klient forholder sig til tiltalerne.



Ingen, der er dømt endnu

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få kontakt til den konstituerede virksomhedsleder på Autisme Center Vestsjælland, Britta Møller Christiansen, for en kommentar til sagen.

Derfor vides det ikke om, virksomheden er i gang med eventuelt at kulegrave om der kunne være lignende sager.

Britta Møller Christiansen har onsdag udtalt sig til TV2 ØST, hvor hun oplyste, at hun ikke kan kommentere denne sag, da det er en personalesag, men kun udtale sig i generelle vendinger.

- Vi har retningslinjer i hele virksomheden, og vi har også retningslinjer for, hvordan vi taler om forråelse ude i de enkelte enheder. Nu er der ingen, der er dømt endnu, men det er klart, at den her sag, som jeg ikke kan udtale mig om, selvfølgelig har skærpet vores fokus yderligere, fortalte hun regionalmediet.

Ifølge virksomhedens egen hjemmeside er Autisme Center Vestsjælland en offentlig virksomhed, som har en lang række tilbud til børn, unge og voksne, der har autisme eller lignende udfordringer.

Heriblandt undervisning, fritidstilbud og forskellige boformer.

Ekstra Bladet følger sagen.