Pædofil far voldtog sin lille datter: Her er dommen

En far filmede voldtægterne af sin lille datter, og optagelserne blev delt af pædofile mænd på det 'mørke' internet næsten 62.000 gange.

Retten i Randers har i dag dømt den 39-årige far til forvaring på ubestemt tid.

Retslægerådet mener, at han med sikkerhed er så farlig, at forvaring er nødvendig for at forhindre ham i at begå nye forbrydelser af samme grove karakter. Der er en høj risiko for nye forbrydelser, siger Retslægerådet.

Den 39-årige tilstod de 274 forhold, som han var tiltalt for: Voldtægter ved samleje, voldtægter ved andre seksuelle forhold af sin biologiske datter og blufærdighedskrænkelser mod 10 identificerede mindreårige børn og en række ukendte børn.

Han tog betænkningstid med hensyn til anke. Ifølge en psykolog-erklæring ville den 39-årige, hvis han kom på fri fod, forgribe sig på nye børn lige så hurtigt, som han fik chancen.

Forbrydelserne mod datteren dokumenterede han selv ved at filme eller fotografere overgrebene, og politiet fandt optagelserne på hans computere, diske og usb-stik, da han blev varetægtsfængslet 31. oktober 2019.

Hans datter, der i dag er cirka ni år gammel, blev udsat for seksuelle overgreb fra hun var fem dage gammel og lå på puslebordet og frem til hun var syv et halvt år.

Specialanklager Birgitte Ernst siger, at sagen måske er en af de allerværste sager om seksuelle overgreb på et barn nogensinde i Danmark.

- Lige fra hun var få dage gammel, har den dømte kontinuerligt udsat sin datter for vold og voldsomme seksuelle overgreb og tilmed filmet det og delt det med andre, siger Birgitte Ernst.

Hun er godt tilfreds med dommen. Det er normalt ikke ligetil, at få en person dømt til forvaring, når han hidtil har været ustraffet. - Men denne sag er også usædvanligt grov, siger anklageren.

Vil gerne kastreres

Faderen forklarede selv i retten, at hvis ikke politiet havde stoppet ham, så var han fortsat med at begå overgreb. Han betragter sig selv som pædofil og syg, og han har til hensigt frivilligt at lade sig medicinsk kastrere. I arresten får han kønsdæmpende medicin, og det hjælper ham.

Han er nu skilt fra hustruen, som han ikke længere har kontakt med. Parret fik kun det ene barn, og ifølge faderens forklaring i retten har datteren det godt i dag. Hun får psykologhjælp, følger sin skole og har masser af venner.

Trods dommen til forvaring oplyser Ekstra Bladet ikke navnet på den 39-årige dømte, fordi det vil kunne identificere pigen. Han er af dansk herkomst.

Under retssagen blev hendes navn slet ikke nævnt, og fordi faderen tilstod uden forbehold, var det heller ikke nødvendigt at afspille en video-afhøring af pigen.

Det var et tip fra amerikansk politi, der satte dansk politi på sporet af den 39-årige. I USA blev fundet en optagelse, hvor den lille voldtagne pige talte dansk, og det lykkedes herefter dansk politis IT-eksperter i NC3, at identificere den 39-årige på baggrund af små detaljer på optagelsen, en Trip Trap børnestol, modermærker og en spiderman-maske.

Pædofilt netværk

Efterforskningen viste blandt andet, at den 39-årige havde delt 99 fotos og 25 videoer, hvor han krænker datteren, på det 'mørke' net. Materialet var lagt i en mappe på det pædofile netværk Rindexx. Mappen hed 'Frohe Weihnachten', og her blev de ulovlige optagelser hentet af pædofile nøjagtigt 61.498 gange.

Den 39-årige har forklaret i retten, at han allerede havde sin seksuelle debut, da han var syv-otte år med to jævnaldrende veninder.

Han begyndte at interessere sig seksuelt for børn, da han var i 18-års alderen. Hans søster var babysitter for en 10-årig pige, som han 'tændte' på. Han begyndte at besøge legepladser, svømmehaller og omklædningsrum med børn med sit kamera, hvor han tog billeder med fokus på børnenes underliv.

Den 39-årige har forklaret. at han ikke rørte børn, før han fik sin egen datter. Han kunne ikke styre sin seksuelle lyst til hende.

I 2016 hentede faren en cirka 200 sider lang manual på engelsk om, hvordan man får sex med børn. Den beskriver 'step-by-step', hvordan man skal gå frem - fra de første berøringer til samleje. Manualen fortæller, at alt er afprøvet i praksis. 'Det er uhyggeligt,' siger specialanklager Birgitte Ernst til Ekstra Bladet.

Der står 'warning' på manualen, og den siger også, at det nemmeste og det farligste er, at misbruge sine egne børn til sex.

Flere af de overgreb, der beskrives i manualen, har faderen nærmest kopieret. Han lagde i retten afstand til, at han skulle have brugt manualen, men ville ikke afvise, at den havde inspireret ham.

Den 39-årige blev også idømt besøgs- og kontaktforbud, så han ikke må have kontakt med børn - hverken i sit hjem eller via internettet. Han fik også forbud mod at opholde sig på en række adresser, offentlige som private, der har været gerningssteder i sagen.