Pædofil journalist idømt fængsel i tre et halvt år

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En 47-årig journalist er mandag blevet idømt tre et halvt års fængsel for flere fysiske seksuelle overgreb mod mindreårige, blufærdighedskrænkelse samt besiddelse af en massiv mængde børneporno.

Dommen faldt i et nævningeting ved Retten i Roskilde kort efter klokken 13.

Der var stemmelighed blandt dommere og nævninge i spørgsmålet om, hvorvidt han skulle idømmes tidsubestemt forvaring. Derfor valgte retten at dømme ham til almindelig fængselsstraf.

Da retsformanden læste afgørelsen op, fortrak han ikke en mine, men stod behørigt op bag stolen midt i retslokalet.

Annonce:

Dommen var byrettens punktum i en langstrakt sag, der tog sin begyndelse, da den nu dømte mand, som på daværende tidspunkt var journalist på Ekstra Bladet, en tidlig morgen 20. april 2021 blev anholdt i familiens hjem på Sjælland.

Et stort hold af politifolk ransagede huset og fandt her flere computere, eksterne harddiske og mobiltelefoner, som blev beslaglagt.

Ofrene kom i hjemmet

Under den efterfølgende efterforskning blev der på enhederne fundet bl.a. en stor mængde børneporno samt store mængder af billeder og filmklip, som den 47-årige tidligere Ekstra Bladet-journalist selv har optaget af mindreårige børn, der kom i familiens hjem.

Samtidig blev det også dokumenteret, at manden gennem flere år har groomet - det vil sige lokket, tilskyndet og opildnet - mindreårige piger i udlandet via internettet og bl.a. fået dem til at udføre seksuelle handlinger på sig selv og andre, mens han så på.

Da mandens tidligere hustru vidnede mod ham tidligere i sagen, kunne han ikke holde tårerne tilbage. Illustration: Eigil Norton

Annonce:

Han har under afhøringerne undervejs i sagen betegnet sig selv som 'kongen' af de internet-fora, som han selv havde oprettet, så han og andre ligesindede derigennem kunne have seksuel kontakt med mindreårige.

Groomede børn i udlandet

Da der i den danske straffelov endnu ikke findes en paragraf, som specifikt omhandler grooming, er han i disse forhold dømt for blufærdighedskrænkelse.

Ofrene i den del af sagen er primært mindreårige piger i USA, men også børn i Sydafrika, England og Sverige.

Han har selv forklaret i retten, at kontakten mellem ham og de forurettede skete på pigernes initiativ.

Der blev afsagt skyldkendelse i sagen 27. september. Her blev manden kendt skyldig i stort set samtlige punkter i anklageskriftet, som rummer 168 tilfælde af blufærdighedskrænkelse, flere fysiske seksuelle overgreb samt besiddelse af børneporno.

Dog blev han frifundet for et forhold, hvor en af hans egne døtre kom ind i billedet i en filmsekvens, hvor nævningetinget ikke fandt, at det var hende, som var i fokus i en seksuel sammenhæng.

Annonce:

Hans egne tre børn er blandt de cirka 40 forurettede i sagen, hvor ofrene er i alderen tre til 14 år.

Nægter krænkelser af egne børn

Alle tilfældene med mandens egne børn handler om blufærdighedskrænkelse i forbindelse med hans private foto- og filmoptagelser.

Alt vedrørende hans og hans nu tidligere hustrus børn har han hele vejen gennem sagen nægtet sig skyldig i. Ligesom han har nægtet de alvorligste forhold i sagen, der handler om fire tilfælde af fysiske seksuelle overgreb på piger under 12 år.

Når Ekstra Bladet ikke nævner den dømtes navn, skyldes det, at det vil være i strid med retsplejelovens bestemmelser, idet identiteten på ham også vil identificere hans børn, som alle er blandt ofrene i sagen. Privatfoto

Han har erkendt alle øvrige forhold om blufærdighedskrænkelse samt besiddelse af børneporno i form af 3130 filmklip og flere end 20.000 fotos.

De fire fysiske overgreb er af karakteren 'anden seksuel omgang end samleje'. På grund af ofrenes unge alder sidestilles overgrebene juridisk med voldtægt.

Annonce:

Forsvarer og anklager uenige

Da senioranklager Lise Møller Frandsen i et retsmøde torsdag i sidste uge procederede sanktionen, krævede hun den pædofile journalist idømt forvaring:

- Det kan siges meget enkelt. (Navnet på den 47-årige, red.) er en 'predator' på nettet - altså et rovdyr. Han er farlig for børn, sagde anklageren.

Mandens forsvarer, Carsten Brix, procederede for mellem to et halvt og tre års fængsel. Han påpegede, at det seneste af de fysiske overgreb skete tilbage i 2013. Hvilket ifølge Carsten Brix viser, at der ikke er fare for, at hans klient risikerer at begå tilsvarende kriminalitet igen.

Forvaring er en tidsubestemt straf, hvor den dømte tidligst kan blive løsladt, når først en psykiater og i sidste ende retten vurderer, at vedkommende ikke længere er til fare for sine omgivelser.

Som forvaringsdømt kan man tidligst få prøvet sin sag efter tre års afsoning. Derefter har man ret til hvert år at få spørgsmålet om løsladelse vurderet af retten.

Annonce:

En forvaringsdømt i Danmark afsoner i gennemsnit omtrent 15 år bag tremmer.

Mentalerklæring: Han er farlig

Retslægerådet har erklæret sig enig i konklusionen på mentalerklæringen, der er lavet på manden, mens han har siddet varetægtsfængslet. Nemlig at han er farlig for børn, fordi psykiaterne mener, han vil genoptage krænkelserne, hvis han bliver sat på fri fod.

Nævningetinget ved Retten i Roskilde valgte altså langt hen ad vejen at følge forsvareren og idømte den tiltalte almindelig fængselsstraf.

Ud over fængsel får den 47-årige mand forbud mod at have kontakt til børn under 18 år, ligesom han skal betale erstatning til en række af sine ofre. Erstatningernes størrelse ligger mellem 5000 kroner og 25.000 kroner.

Efter en kort samtale med sin forsvarer udbad den dømte sig betænkningstid med henblik på eventuel anke til Østre Landsret.

Annonce:

Begæring om løsladelse afvist

Mens anklageren begærede den dømte fortsat varetægtsfængslet frem til afsoning i et almindeligt fængsel med henvisning til retshåndhævelsen, krævede Carsten Brix sin klient løsladt med det samme.

De juridiske dommere gav på dette punkt anklageren medhold.

- Hensynet til retshåndhævelsen kræver, at han ikke er på fri fod, sagde retsformanden.

Den dømte gik derefter ned til tilhørerpladserne og omfavnede sin mor og stedfar bagest i retslokalet. Hvorefter han blev ført ud flankeret af to betjente.