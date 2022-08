Pædofili-anklaget journalist var ansat på Ekstra Bladet: - Det er en uhyggelig tragedie

Sagen mod den 47-årige tiltalte journalist tog sin begyndelse tilbage i januar 2021, da politiet rettede henvendelse til Ekstra Bladet. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at få oplyst, hvad sagen omhandlede.

Det kom først frem, da Ekstra Bladet i april samme år fik indblik i en retsbog. Politiet mistænkte en ansat på avisen for at være en del af en omfattende pædofili-ring.

Det fortæller ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet Knud Brix.

- Det her er en tragedie. Først og fremmest for ofrene, men også for hans familie, som er ført bag lyset. Der er kørt et kæmpe dobbeltspil her - både over for familien og medarbejderne på Ekstra Bladet. Jeg synes, at det er en uhyggelig tragedie, siger Knud Brix.

- Hvorfor skriver Ekstra Bladet ikke hans navn?

- Fordi der er ofre, som vi skal tage et udvidet hensyn til. Om det havde været på Ekstra Bladet eller et andet sted, havde vi ikke skrevet navnet.

- Hvilke overvejelser gjorde du dig i forbindelse med at dække den her sag?

- Vi forsøgte at dække sagen, som om det ikke var en medarbejder fra Ekstra Bladet. Vi har selvfølgelig respekteret navneforbuddet, men vi er gået så tæt på som overhovedet muligt.

- Vi har faktisk fra Ekstra Bladets side selv kæret navneforbuddet, fordi vi gerne ville skrive, at det her var en medarbejder fra Ekstra Bladet. Vi har ikke noget at skjule herinde. Vi er blevet ført bag lyset – ligesom familien er blevet ført bag lyset.

Pædofili-tiltalt journalist: - Jeg var kongen

Ekstra Bladet 10. august 2022.

- Hvorfor var det vigtigt for dig at få frem, at den tiltalte var medarbejder på Ekstra Bladet?

- Vi vil gerne som i alle andre sager gå så langt, vi kan, uden det går ud over ofrene. Det ville vi også gerne i den her sag - og det har vi gjort.

- Derudover har det været folk, som ikke har arbejdet direkte sammen med ham, der har dækket retssagen, for at det ikke skal være kolleger, der skriver om kolleger, siger Knud Brix.

Knud Brix tiltrådte først stillingen som ansvarshavende chefredaktør, efter at manden blev bortvist, men gennem samtale med medarbejdere og tidligere chefer fik man ikke indtryk af, at den tiltalte havde udvist mistænkelig adfærd.

'Kongen'

På nævningesagens første dag tirsdag forklarede den tiltalte, at han selv har haft en hovedrolle som ’kongen’ ved at oprette sex-chatrum på internettet, hvor mindreårige piger kunne koble sig op med voksne mænd - og omvendt. Samtidig lod han forstå, at det var på pigernes eget initiativ.

- Hvordan kan du som chefredaktør vide dig sikker på, at han qua sit job på Ekstra Bladet ikke har begået overgreb, mens han har været udsendt af Ekstra Bladet?

- Det kan vi ikke være 100 procent sikre på, fordi det udstyr, han har lånt af Ekstra Bladet, er i politiets varetægt. Det eneste, jeg reelt kan gøre, er at gennemgå den produktion, som manden har lavet.

- Det har vi gjort med en tættekam. I det materiale er der intet, der tyder på, at han har misbrugt sin position til at fremme sine egne interesser. Jeg ved af gode grunde ikke, hvad vores udstyr har været brugt til. Jeg kan jo bare konstatere, at det var sådan, sagen startede.

- Det skete jo, da politiet henvendte sig til Ekstra Bladet tilbage i januar 2021, hvor de gerne ville vide, hvilken medarbejder der havde noget bestemt it-udstyr.

- Ekstra Bladets medarbejdere er pligtopfyldende og dygtige. Der er ikke nogen, der skal slås i hartkorn med det her, fordi den tiltalte har levet et dobbeltliv. Så det har i princippet ikke meget med Ekstra Bladet at gøre, ud over han har arbejdet her i seks år, siger Knud Brix. Foto: Henning Hjorth

Tilbudt krisehjælp

At det sendte chokbølger gennem Ekstra Bladet, da medarbejderne blev gjort bekendt med deres tidligere kollegas ugerninger, er en underdrivelse. Derfor har det også været ledelsen magtpåliggende at hjælpe Ekstra Bladets medarbejdere gennem nogle hårde dage, siger Knud Brix.

- De medarbejdere, som har arbejdet tæt sammen med ham, har allesammen fået tilbudt psykologhjælp og håndtering via vores forsikring hos Falck Healthcare, siger Knud Brix.

- Har du forberedt dine medarbejdere mentalt på, hvad det kan betyde, når navneforbuddet bliver ophævet?

- Jeg har sendt en mail til medarbejderne om, at vi har Falck Healthcare. Der vil selvfølgelig være medarbejdere, der kan risikere at gå på arbejde med ondt i maven, og det er der ingen, der skal.

- Derfor har vi selvfølgelig også et beredskab klar til de medarbejdere, som kan få det skidt oven på den her sag. Det er jo en voldsomt ubehagelig sag. Derfor er vi selvfølgelig klar til at tage hånd om de medarbejdere, som måtte gå på arbejde med ondt i maven i de hårde dage, der kommer, siger Knud Brix.

