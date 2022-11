Pædofili-dømt journalist i retten igen: Fængselsdom ankes

Er tre et halvt års fængsel en passende straf til en 47-årig mand, som forrige mandag i et nævningeting ved Retten i Roskilde blev dømt for at have begået flere fysiske seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelse mod mindreårige samt være i besiddelse af en stor mængde børneporno?

Det spørgsmål skal en højere retsinstans nu finde svaret på, når den særdeles omfattende sag mod den tidligere Ekstra Bladet-journalist skal føres ved Østre Landsret.

Anklagemyndigheden har nemlig besluttet at anke dommen på tre år og seks måneders fængsel.

Det oplyser Lise Møller Frandsen, senioranklager ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Statsadvokatens beslutning

Det er Statsadvokaten i København, der har besluttet at anke byrettens dom til Østre Landsret. Dommen er anket til strafskærpelse.

I nævningetinget ved Retten i Roskilde procederede anklageren for en forvaringsdom til den 47-årige mand, som blev kendt skyldig stort set efter anklageskriftet.

Det endte med, at retten fulgte mandens forsvarer, Carsten Brix’, argumentation og opfordring til en dom på almindelig fængselsstraf.

Den dømte har igennem hele sagen i byretten nægtet fysiske seksuelle overgreb samt de tilfælde af blufærdighedskrænkelse, som involverer hans egne tre børn. Privatfoto

Ud over dette blev der også udstedt kontakt- og opholdsforbud i forhold til børn under 18 år for den dømte.

Han skal desuden betale erstatning til en del af sine ofre. De skal hver især have udbetalt et beløb mellem 5000 kroner og 25.000 kroner.

Anklager: Han er farlig

Når Statsadvokaten nu vælger at anke byrettens dom i sagen, skyldes det, at anklagemyndigheden mener – i lighed med Retslægerådet – at den 47-årige mand udgør en decideret fare for børn, hvis han er på fri fod.

Og at han ifølge anklageren derfor bør idømmes forvaring, som er en tidsubestemt straf, hvor en dømt person først vil blive løsladt, når en psykiater og i sidste ende retten vurderer, at vedkommende ikke længere er farlig for sine omgivelser.

Forvaringsdømte i Danmark afsoner i gennemsnit omkring 15 år i fængsel.

Der blev afsagt skyldkendelse i sagen mod den pædofile journalist 27. september. Her blev manden kendt skyldig i fire fysiske seksuelle overgreb mod børn under 12 år, 167 tilfælde af blufærdighedskrænkelse samt besiddelse af en stor mængde børneporno i form af 3130 videoklip og 20.090 fotos.

Frifundet i ét forhold

I Retten i Roskilde blev han frifundet for et enkelt forhold i tiltalen mod sig; nemlig et, hvor en af hans egne døtre kom ind i billedet i en filmsekvens, hvor byretten ikke fandt, at det var hende, som var i fokus i en seksuel sammenhæng.

Derudover valgte retten at slå flere tilfælde af fysiske seksuelle overgreb sammen, så han blev kendt skyldig og dømt i fire forhold og ikke seks, som der står i anklageskriftet.

Mandens egne børn er blandt de cirka 40 forurettede i sagen, hvor ofrene er i alderen tre til 14 år.

Med anklagemyndighedens beslutning om at anke til landsretten til strafskærpelse har den dømte nu frem til næste uge til en eventuel modanke.

I byretten udbad han sig betænkningstid med henblik på at anke til Østre Landsret.