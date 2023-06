Pædofili-dømt journalist til 11-årig: ’Gør farmand liderlig’

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): En 48-årig mand, som i en ankesag ved Østre Landsret er tiltalt for at have begået flere fysiske seksuelle overgreb mod mindreårige piger, blufærdighedskrænkelse samt besiddelse af en massiv mængde børneporno, nægter sig skyldig i fysiske overgreb.

Han erkender besiddelse af børneporno i form af flere tusind videoklip og fotos, mens han også erkender størstedelen af de 167 tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod mindreårige, som indgår i anklageskriftet.

De i alt cirka 40 forurettede børn er i alderen tre til 14 år og kommer fra både ind- og udland.

De første tiltaleforhold i sagen mod den 48-årige mand, som er tidligere journalist på Ekstra Bladet, er fra 2011.

Annonce:

Groomingen af flere af ofrene fortsatte helt frem til foråret 2021, hvor den tiltalte blev anholdt i sit og familiens hjem på Sjælland.

Tiltalt: Troede hun var ældre

De udenlandske forurettede piger er primært fra USA, og han fik kontakt med dem via diverse chatfora på internettet.

Ikke mindst gennem mobil-appen Periscope, som er en live-streaming video-platform.

Det var da også netop gennem Periscope, at han på et tidspunkt fik kontakt til en amerikansk pige på blot 11 år, fremgik det af anklagerens dokumentation og forelæggelse torsdag.

Den tiltalte, som i landsretten risikerer at blive dømt til tidsubestemt forvaring, blev anholdt i sit og familiens hjem 20. april 2021 og har siden grundlovsforhøret dagen efter siddet varetægtsfængslet. Privatfoto

Her kom det frem, at den tiltalte havde haft en længere korrespondance med den pågældende pige, som han opfordrede til at gøre seksuelle handlinger på sig selv, mens han og eventuelt andre mænd kunne følge med på mobilskærmen.

'Ikke mange 11-årige kan gøre det her,' lød det til pigen, mens hun var live på chatten. Og videre:

'Gør farmand liderlig,' lød hans opfordring.

Annonce:

Tre et halvt års fængsel

Den tiltalte blev i november i fjor idømt tre et halvt års fængsel i et nævningeting ved Retten i Roskilde, som kendte ham skyldig i stort set samtlige anklagepunkter.

Dengang forklarede han i anklagerens afhøring af ham om episoden med den 11-årige pige, at han troede, hun var noget ældre.

Men i korrespondancen, som statsadvokatens anklager, Jasmin Jensen, dokumenterede i landsretten, fremgik det, at han med sin meget specifikke opfordring til den pågældende pige altså udmærket vidste, at hun kun var 11 år.

Nægter at have krænket egne børn

Den tiltaltes egne tre børn er blandt de mange forurettede i sagen. Han nægter sig skyldig i blufærdighedskrænkelse i samtlige anklagepunkter, hvor hans egne børn indgår.

Ligesom han altså nægter den alvorligste del af tiltalen; nemlig den del, der handler om, at han i fire tilfælde ifølge anklagemyndigheden forgreb sig fysisk på piger, der som kammerater til hans egne børn overnattede i familiens hjem.

Annonce:

Statsadvokaten går efter at få idømt den pædofile journalist en straf til forvaring, fordi Retslægerådet i mentalerklæringen på manden har konkluderet, at der er reel risiko for, at han igen vil begå overgreb mod mindreårige, hvis han får mulighed for det. At han er farlig for børn, hvis han er på fri fod.

Hvis landsretten vælger at stadfæste byrettens afgørelse fra november, kan han efter alt at dømme forlade retten som en fri mand, når sagen er slut i næste uge.

Der falder dom i ankesagen 27. juni.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet den lukkede verden, hvor den tiltalte journalist kaldte sig selv for 'kongen'. Læs mere om det her.

Læs også interviewet med den tiltaltes ekskone, som beskriver, hvordan han ifølge hende har levet et dobbeltliv gennem 25 år.

Ekstra Bladet følger fortsat sagen i Østre Landsret …