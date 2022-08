Pædofili-tiltalt håndterede børneporno allerede i 2002

Dataanalytiker fra politiet oplyste i opsigtsvækkende sag, at 47-årig tiltalt journalist allerede var aktiv med børneporno for 20 år siden

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Allerede i 2002 blev der håndteret datafiler med børneporno på en computer, som tilhører en i dag 47-årig pædofili-tiltalt journalist.

Det kom frem mandag i den opsigtsvækkende nævningesag ved Retten i Roskilde, hvor der i sagens fjerde retsmøde som det første blev afhørt en dataanalytiker fra Midt- og Vestsjællands Politi.

På senioranklager Lise Møller Frandsens spørgsmål bekræftede ekspertvidnet, at analysen af de store mængder data, som politiet har fundet på de mange elektroniske enheder, der tilhører den tiltalte, er fundet otte filer indeholdende børneporno, som er blevet flyttet fra et medie til et andet allerede i 2002.

Det fremgik ikke, hvorvidt de pågældende filer hører under kategori et, to eller tre af børnepornografisk materiale.

- Men analysen af data dokumenterer, at filerne er blevet håndteret i 2002, forklarede dataeksperten til anklageren, som med dokumentationen tydeligt ville give et billede af, at den tiltalte i årevis har været aktiv med besiddelse af børneporno.

Fysiske overgreb

I den samlede sag er den 47-årige mand – ud over direkte fysiske overgreb og blufærdighedskrænkelse - tiltalt for besiddelse af 20.990 filer med børnepornografiske fotos samt 3130 videoer.

Han erkender besiddelse og erkender de fleste tilfælde af blufærdighedskrænkelse, mens han nægter fysiske overgreb.

Da den pædofili-tiltalte mands ekskone i forrige retsmøde blev afhørt, brød han i gråd. Illustration: Eigil Norton

Den tiltalte har tidligere forklaret, at de mange tilfælde af blufærdighedskrænkelse, hvor han blandt andet havde kontakt med mindreårige piger i udlandet via internettet, typisk skete på pigernes initiativ. I al fald i de tilfælde, hvor pigerne udførte seksuelle ting på sig selv og livestreamede det.

I den samlede dataliste over mængden af børneporno, der er blevet fundet på den tiltaltes elektroniske enheder, fremgik det, at han i 2006 flyttede flere end 3000 filer fra et medie til et andet, og i 2008 flere end 7000 filer.

Det kan eksempelvis være fotos, der er blevet taget med et kamera og flyttet over på en computer. Eller det kan være fotos eller videoer, der er hentet fra internettet på en computer og derefter flyttet videre til en anden elektronisk enhed som for eksempel en USB-nøgle eller en ekstern harddisk.

Der er afsat 23 retsdage til nævningesagen mod den pædofili-tiltalte journalist.

Senioranklager Lise Møller Frandsen har dog indikeret, at der måske kan komme en afgørelse allerede efter cirka 14 dage i retten.

I så fald vil der falde dom i slutningen af september eller begyndelsen af oktober.

Ekstra Bladet dækker fortsat sagen i Retten i Roskilde …