Pædofili-tiltalt journalist: - Det var på pigernes initiativ

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En 47-årig pædofili-tiltalt journalist fortalte åbent onsdag, hvordan han legede 'sandhed eller konsekvens' med en mindreårig udenlandsk pige over Snapchat.

Det forklarede han på andendagen i en usædvanlig og omfattende sag om seksuelle overgreb på mindreårige, blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno.

Bag lukkede døre afspillede retten en video af 'sandhed eller konsekvens'-legen med den mindreårige pige, hvor hun blandt andet viser kønsdelene på sine små søstre, der ifølge den 47-årige er tre og ni år.

- Det er først og fremmest hende, der synes, at det her er en helt vildt sjov leg. Det synes jeg ikke, at der er nogen tvivl om, når vi ser på det. Jeg har alligevel optaget, så et eller andet interessant har jeg jo set i det, sagde han og fortsatte:

- Hun ville jo gerne have, at det var sådan noget. Det synes jeg ærlig talt lyser ud af hende. Jeg kan godt have syntes, at det var spændende i nogle andre situationer.

Kongen i et fællesskab

På nævningesagens første dag tirsdag forklarede han, at han selv har haft en hovedrolle som ’kongen’ ved at oprette sex-chatrum på internettet, hvor mindreårige piger kunne koble sig op med voksne mænd - og omvendt.

Han lagde megen vægt på at understrege, at hans formål var at skabe et ’sikkert rum’ for pigerne, så ingen udenforstående kunne optage dem og dele det på nettet. Ud over blandt andet ham selv.

Altså med andre ord et ønske om at drage en form for 'omsorg' for de pågældende mindreårige piger. For det var stort set altid pigerne selv, som tog initiativet, understregede han.

Det fortsætter han med under sagen i dag.

Senioranklager Lise Møller Frandsen går i sin afhøring af den tiltalte helt ned i substansen i sine spørgsmål, der handler om grooming af udenlandske piger.

Den tiltalte forklarer, at han i et konkret tilfælde var sikker på, at en af de pågældende piger, han kommunikerede med, var noget ældre, end hun viste sig at være.

- Vi skrev sammen fra 2018 og helt frem til aftenen før, jeg blev anholdt i april 2021. Vi mødtes over YouTube. Det har vist sig, at hun var 11 år, da vi begyndte at skrive sammen. Jeg synes, hun så ældre ud. Jeg troede, hun var 13-14 år, sagde han.

Gejlede hinanden op

I takt med, at spørgsmålene kom i en lind strøm, understregede han mere og mere, at den seksuelle kontakt over nettet, hvor pigerne viste sig frem med eksplicitte seksuelle handlinger for dem, der ville kigge det, skete på pigernes initiativ.

Så det var på initiativ fra pigen? lød det fra senioranklager Lise Møller Frandsen om et af de mange konkrete tilfælde af krænkelser, journalisten er tiltalt for.

- Ja, det har altid været sådan, svarede han.

Og forklarede videre, at når flere piger for eksempel var inde i et videochatrum samtidig, ’gejlede de hinanden op’.

- Hvis en var i bad, så kunne hun sige til en anden: Hvorfor går du ikke også i bad? Og så var de lige pludselig alle sammen i bad, sagde han og tilføjede, at der sagtens kunne være fem-seks piger i bad samtidig, når de sendte live.

- Nogle af de her unge mennesker var jo helt vilde, hvis visningstallene kom op på 2000. Så smed de bare tøjet, lød det.

Manden blev anholdt i sit og familiens hjem i april i fjor og har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Nævningesagen ventes at fortsætte ind i oktober.

