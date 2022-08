Pædofili-tiltalt journalist: Jeg har ikke krænket mine egne børn

Den tiltalte i en omfattende pædofili-sag erkender at have været 'kongen' i et online-fællesskab og have udsat en lang række børn for blufærdighedskrænkelser. Men ikke dem, som involverer hans egne børn

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): - Jeg har ingen som helst interesse haft i at se mine egne børn uden tøj på. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg kan forbinde mange af de her optagelser med andre børn, ja, men aldrig med mine egne. Jeg har ingen forsæt haft til det.

Sådan lød det fra en 47-årig mand, som er tiltalt for seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelse mod en række mindreårige børn - herunder sine egne - samt besiddelse af børneporno, da Retten i Roskilde tirsdag eftermiddag tog hul på afhøringen af ham.

Manden, som er journalist og var ansat ved et stort dansk nyhedsmedie, da han blev anholdt i sit eget hjem 20. april 2021, har ifølge tiltalen begået fysiske overgreb i form af anden kønslig omgang end samleje i fire tilfælde, ligesom han har blufærdighedskrænket børn i 167 tilfælde.

Annonce:

Derudover er han tiltalt for at have besiddet 3130 videoklip samt 20.090 fotos af seksuel karakter, som alle involverer mindreårige.

- Hver optagelse havde forskellige formål

Han erkender besiddelse af børneporno samt dele af tilfældene af blufærdighedskrænkelse.

Dog ikke et eneste af de tilfælde, som involverer hans egne tre børn.

Der er afsat 23 dage til nævningesagen ved Retten i Roskilde. Foto: Stine Tidsvilde

Hvis – eller når - de har været med på nogle af de mange film og stillfotos, han har lavet med sit kamera, har det været tilfældigt, at de har været i billedet, forklarede han.

For han havde sit fokus på andre børn i de tilfælde, hvor hans egne har været med til at lege eller været i spabad sammen med jævnaldrende kammerater, lod han forstå.

Annonce:

- Hver optagelse, jeg har lavet, har været forskellige og har haft forskellige formål. Nogle af dem handlede om noget, der ikke var særlig rart - dét, jeg er tiltalt for. Altså mit eget behov. Mens andet handler om episoder, som intet som helst har at gøre i den her sammenhæng, forklarede han lettere aggressivt og irriteret til anklageren med henvisning til, at han aldrig har relateret til sine egne børn i en seksuel kontekst.

Læs også: Pædofilitiltalt journalist sendt i isolation: Bizar Fritzl-forbindelse

Nægter fysiske overgreb

Retten i Roskilde har afsat 23 dage til nævningesagen. Senioranklager Lise Møller Frandsen fra Midt- og Vestsjællands Politi oplyste dog i sin forelæggelse tidligere på dagen, at hun forventer, at sagen kan afsluttes med dom efter cirka 14 retsmøder.

Den 47-årige journalist nægter sig skyldig i den mest alvorlige del af anklagen; nemlig de påståede fysiske overgreb mod flere af ofrene.

Anklagemyndigheden har i den omfattende sag identificeret 31 ofre i Danmark.

Derudover har den tiltalte ifølge anklagen groomet mindreårige piger – lokket og krænket dem over nettet – i blandt andet USA, Sydafrika, England og Sverige.

Da den danske straffelov endnu ikke omfatter grooming, går disse tilfælde ind i sagen som blufærdighedskrænkelse.

Annonce:

- Pigerne tog selv kontakt

Om tilfældene med de udenlandske mindreårige piger understregede den tiltalte, at det var pigerne selv, der sådan set kontaktede ham, når de livestreamede over nettet. Ikke ham, som tog kontakt til dem.

Han forklarede også, at når han via sin egen computer havde oprettet et chatroom, som involverede de udenlandske piger, som live-streamede sig selv, så var det faktisk for at beskytte pigerne.

- Jeg ved godt, det lyder forkert, når vi sidder her i retten. Men de kunne ikke lade være med at gå live. Og jeg prøvede at forhindre, at de blev optaget og delt, sagde han.

Og tilføjede:

- Jeg har været sådan en konge i det community, og det har jeg nydt at være.

Den 47-årige mand beskrev det online-fællesskab som en slags 'symbiose', hvor pigerne, der ikke kunne lade være med at dele sig selv i livestreams, og folk, der havde behov for at kigge på dem, kunne mødes.

Afhøringen af den tiltalte forventes at vare resten af tirsdagen og fortsætter onsdag.

Ekstra Bladet er til stede og dækker nævningesagen ved Retten i Roskilde.

Annonce:

Journalistens ekskone har tidligere fortalt om, hvordan manden levede et dobbeltliv gennem 25 år - læs mere her.