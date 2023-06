Pædofilidømt journalist: Idømt forvaring

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Forvaring. Sådan lyder dommen til en 48-årig pædofilidømt journalist, der tidligere har været ansat på Ekstra Bladet og Sjællandske Medier.

I byretten sidste år blev han kendt skyldig i 167 tilfælde af blufærdighedskrænkelse, flere fysiske seksuelle overgreb mod mindreårige samt besiddelse af børneporno.

Ofrene var i alderen tre til 14 år og tæller også hans egne børn.

Han blev i den forbindelse idømt tre et halvt års fængsel. En dom, som anklagemyndigheden valgte at anke på stedet med henblik på at få idømt journalisten forvaring.

- Den eneste rigtige straf er forvaring, og det er, fordi han er farlig. Ikke nødvendigvis for os voksne, men for børn, sagde Jasmin Jensen på baggrund af Retspsykiatrisk Klinik og Retslægerådets vurderinger af sagen.

Journalistens forsvarer, Mette Maria Lorentzen, gik derimod efter strafformildelse eller stadfæstelse af byrettens dom.

Læger: Stærkt bagatelliserende

I sin procedure lagde anklageren særlig vægt på mentalundersøgelsen af den 48-årige mand. Den kliniske vurdering lød, at manden ikke er sindssyg, men fremstår 'stærkt selvoptaget', 'manipulerende' og 'svært seksuelt afvigende'.

Her blev der også lagt vægt på, at journalisten har tendens til at 'bagatellisere gerningerne' og 'virker ansvarsfralæggende'.

Det kom også til udtryk ved, at manden blandt andet skulle have sagt under samtalerne, at han håbede, nogen ville rejse sig op i byretten og råbe 'var det ikke værre end det'.

Ligesom manden også mener, at ingen af børnene har lidt overlast i forbindelse med de seksuelle handlinger.

Farlig for børn

Det er blandt andet også det, der ligger til grund for, at Retslægerådet vurderer journalisten til at være 'til væsentlig fare' for børn, hvis han går fri.

Hvilket han efter alt at dømme havde kunnet gøre tirsdag, hvis landsretten havde valgt at stadfæste dommen - da han nu har siddet bag tremmer i mere end to år og to måneder.

Derfor lød anbefalingen på forvaring, hvilket er en tidsubestemt fængselsstraf for særligt farlige kriminelle. En af de mest indgribende sanktioner, man kan få i Danmark.

En anbefaling, som landsretten altså har fulgt.

Forsvarer: Overvejer Højesteret

Efter dagens afgørelse er journalisten ifølge hans forsvarer Mette Maria Lorentzen utvivlsomt rystet over ankesagens udfald. Forsvareren mener heller ikke selv, at sagen havde karakter til at ende med en af Danmarks mest indgribende sanktioner.

- Det kom bag på både ham og jeg. Vi synes ikke, at sagen havde karakter til en forvaringsdom, som landsretten har gjort, siger Mette Maria Lorentzen og tilføjer, at hun vil gå hjem og læse landsrettens afgørelse for at vurdere, om hun mener, at der er grundlag for at søge om at få sagen i Højesteret.

Højesteretten er Danmarks højeste domsstol og er tredje og sidste appelinstans. Det vil sige, at journalisten kan prøve sagen for tredje gang i forsøget på at få et andet udfald.

- Det ligger ham enormt meget på sinde, at han aldrig har haft et seksuelt motiv med sine egne børn, og han er virkelig ked af, at de er omfattet af det her, afslutter forsvaren over for Ekstra Bladet.

Anklager: Ganske tilfreds

Men forvaring har gennem hele sagen - også i byretten - været den sanktion, anklagemyndigheden har gået efter. Derfor er anklager Yasmin Jensen ganske tilfreds med landsrettens dom.

- Jeg er selvsagt tilfreds med landsrettens afgørelse. I anklagemyndigheden har vi hele vejen igennem haft påstand om forvaring, sagde hun efter tirsdagens afsluttende retsmøde.

Under sin varetægtsfængsling kom det mandag frem i retten, at den pædofilidømte journalist har udvekslet breve med en anden indsat om sine ugerninger, som han blandt andet beskrev som 'epic'.

Tidligere har det også været fremme, at manden blev sendt i isolation, da der blev fundet et billede af sexmonstret Josef Fritzl i hans celle.