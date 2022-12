Pædofilidømt journalist modanker fængselsdom

47-årig mand vil renses for skyld for fire fysiske seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelse mod sine egne børn

Han blev dømt stort set efter anklageskriftet af et nævningeting ved Retten i Roskilde efter stribevis af retsmøder.

Dommen, der faldt 14. november, lød på tre år og seks måneders fængsel for fire fysiske seksuelle overgreb på piger under 12 år, 167 tilfælde af blufærdighedskrænkelse samt besiddelse af børneporno i form af flere tusinde fotos og videoklip med mindreårige i centrum i en seksuel situation.

Nu vil den dømte, en 47-årig tidligere journalist på Ekstra Bladet, frifindes for at stå bag fysiske overgreb, ligesom han vil frifindes for de tilfælde af blufærdighedskrænkelse, som involverer hans egne tre børn.

I alt er der cirka 40 forurettede i den omfattende sag.

Statsadvokaten har anket byrettens fængselsdom til den 47-årige mand til skærpelse. Nu har han selv modanket og vil frifindes for de alvorligste dele af sagen. Privatfoto

Modanker alvorligste dele

Statsadvokaten har tidligere anket dommen fra byretten til skærpelse i Østre Landsret.

Nu modanker den 47-årige dømte journalist på de ovennævnte punkter, da han mener, han ikke har gjort sig skyldig i det, han var tiltalt for.

Det oplyser hans forsvarer, Carsten Brix, til Ekstra Bladet.

- Han modanker for de fire forhold, hvor han blev dømt for at have haft fysisk kontakt, og så modanker han for de tilfælde, hvor han blev dømt for blufærdighedskrænkelse mod sine egne børn, siger Carsten Brix på vegne af sin klient.

Retslægerådet: Han er farlig

Manden blev i nævningetinget ved Retten i Roskilde frifundet for et enkelt af de tilfælde af blufærdighedskrænkelse, han var tiltalt for - et som involverede hans ældste datter.

Det var rettens opfattelse, at hun i det pågældende videoklip ikke var i fokus i en seksuel sammenhæng.

Den del, den dømte vil frikendes for, når sagen kommer for Østre Landsret, handler om fire tilfælde af fysiske seksuelle overgreb mod mindreårige samt 37 tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod hans egne børn. Anklagemyndigheden vil derimod forsøge at få ham dømt til forvaring eller alternativt en længere fængselsstraf end de tre et halvt år, han blev dømt til i byretten. Privatfoto

I byretten procederede senioranklager Lise Møller Frandsen for forvaring til manden, idet Retslægerådet har vurderet ham til at være farlig for børn, hvis han kommer på fri fod.

Der var stemme-lighed seks mod seks blandt nævninge og dommere til spørgsmålet om en eventuel forvaringsdom. Det betød, at retten så skal vælge den mildeste sanktion.

Flere nye retsdage

Dermed gik det langt hen ad vejen som forsvarer Carsten Brix argumenterede for; nemlig almindelig fængselsstraf.

En dom som altså først Statsadvokaten har anket til skærpelse til enten forvaring eller en længere fængselsstraf til den 47-årige mand.

Og som manden selv nu har modanket til frifindelse for de alvorligste tiltalepunkter.

Med modanken kan der forventes at skulle føres en række vidner i Østre Landsret i den kommende ankesag, som dermed kommer til at strække sig over forventeligt op mod otte-ti nye retsdage.