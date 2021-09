Pædofilisigtet journalist vil løslades: Konen vil skilles

En 46-årig journalist fra et stort dansk nyhedsmedie, der er sigtet for flere forhold om grooming og pædofili, skal trods protester blive bag tremmer

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En 46-årig journalist fra et stort dansk nyhedsmedie, som blandt andet er sigtet for pædofili, skal forblive varetægtsfængslet i yderligere fire uger.

Det har en dommer netop besluttet.

Manden er sigtet for blandt andet blufærdighedskrænkelse, grooming af amerikanske børn og besiddelse af børnepornografisk materiale samt seksuelle krænkelser af en pige på under 12 år.

Han har været varetægtsfængslet siden april, men forsøgte i dag at blive løsladt. Manden mødte ikke selv fysisk op i retten, men deltog i retsmødet via et videolink. I retslokalet befandt sig til gengæld mandens kone.

Kommende eks

Hun præsenterede sig for dommeren som den sigtede journalists kommende ekskone, men ønskede ikke efterfølgende at delagtiggøre Ekstra Bladets udsendte i den kommende skilsmisse.

Hendes ægtefælle nægter sig ifølge dennes beskikkede forsvarer i vidt omfang skyldig i de alvorlige sigtelser.

- Jeg kan sige, at de fleste sigtelser benægtes, og herudover er der ikke yderligere kommentarer, sagde Carsten Brix under retsmødet.

Forsvareren befandt sig sammen med sin klient i Kriminalforsorgens lokaler i det fængsel, hvor han er varetægtsfængslet. Efter alt at dømme kunne den 46-årige via videotransmitteringen også se sin hustru. Den sigtede fremstod afslappet og smilede for sig selv, da han så tilhørerne, som også talte andre pårørende.

Hvad han måtte have forklaret under retsmødet om den fortsatte varetægtsfængsling, er uvist, da dommeren valgte at lukke dørene for offentligheden.

Der var ifølge retten ikke kommet yderligere sigtelser til mod manden, der siden 6. maj har omfattet fem forhold.

Grooming

Manden blev anholdt 20. april og sigtet for grooming ved i foråret 2019 og i en ukendt periode frem, ifølge politiet, at bruge falske profiler til at få mindreårige børn i USA til at foretage seksuelle handlinger på dem selv og andre.

Men siden blev sigtelsen altså udvidet, og manden har siden 20. april været frihedsberøvet.

Mandens forsvarer tog forbehold for at kære kendelsen om varetægtsfængsling til Østre Landsret.

Ekstra Bladet og Se og Hør begærede ved dagens retsmøde navneforbuddet over manden ophævet. Det tog dommeren ikke til følge. Han fulgte derimod anklagerens begæring om dørlukning trods de fremmødte journalisters protester.

Navneforbuddet afskærer Ekstra Bladet fra at beskrive detaljer, der kan identificere den pædofilisigtede journalist.

Manden skal forblive varetægtsfængslet frem til 14. oktober.