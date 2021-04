Pakistaner dømt for menneskesmugling

En 33-årig pakistansk mand er ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg blevet idømt 30 dages fængsel og udvisning med et indrejseforbud i fire år for menneskesmugling ved at have bistået en person med ulovlig indrejse i Danmark.

Det skriver Syd, og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at hændelsen fandt sted den 2. marts ved Frøslev Grænse, hvor den 33-årige mand sad bag rattet i en personbil sammen med en 38-årig pakistansk mand som passager.



Køretøjet med de to personer blev standset i forbindelse med indrejsekontrollen, hvorefter det stod klart, at den 38-årige mand ikke havde gyldig rejselegitimation.



Begge personer blev anholdt, sigtet for overtrædelse af udlændingeloven og efterfølgende varetægtsfængslet.



Den 33-årige har under sagen nægtet sig skyldig, men modtog dommen.



Dommen blev afsagt i sidste måned.



Den 38-årige mand søgte asyl ved ankomst til Danmark, men da han tidligere har søgt om asyl i andre EU-lande og fået afslag, er han blevet afvist og frihedsberøvet, ind til han kan udvises, lyder det endvidere i pressemeddelelsen.