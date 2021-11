Pakket på gymnasium: Narkotika sendt som håndsprit

Par tiltalt for at sende pakker med store mængder narko til Australien fra Danmark via pakkeshop

Et københavnsk gymnasium og en pakkeshop på Frederiksberg blev misbrugt af en international narko-organisation til at smugle store mængder narkotika fra Holland og Belgien via Danmark til Australien.

Pakker med narkotika blev ifølge politiet gemt og ompakket på Niels Steensens Gymnasium på Østerbro af en 40-årig mand, der har haft adgang til gymnasiets lokaler.

Maskeret som håndsprit

Narkoen blev herefter sendt til Australien med transportfirmaer som Fed Ex fra pakkeshoppen på Frederiksberg. Pakkerne var officielt angivet til at indeholde produkter som blandt andet håndsprit, hudplejeprodukter og håndlavede askebægre.

Den usædvanlige narkosag er optrevlet af afdelingen for Organiseret Kriminalitet i Københavns politi.

Den 40-årige blev varetægtsfængslet bag lukkede døre i februar sammen med en 34-årig dansk forretningskvinde fra skønhedsbranchen.

Begge er nu tiltalt i sagen, og Københavns Byret har besluttet, at de skal forblive i varetægtsfængsel frem til april næste år, hvor retssagen, der ventes af vare i syv dage, starter. Parret, der har haft et forhold, nægter sig skyldige.

Den 40-årige familiefar kræves udvist af Danmark for bestandigt.

Flere tunge pakker med narkotika blev modtaget på Niels Steensens Gymnasium og pakket om af den 40-årige, mener politiet. Foto: Jonas Olufson

Politiet mener, at parret – med lidt forskellige roller – har modtaget og afsendt både amfetamin, kokain, MDMA og ketamin. Men kun enkelte af de mange pakker er beslaglagt, så politiet har måttet regne på, hvor store mængder narkotika der har været i de enkelte forsendelser, som er sporet.

Samlet set er parret sigtet for at have håndteret knapt 20 kilo amfetamin, næsten 25 kilo MDMA eller 17,6 kilo kokain og 4,4 kilo ketamin.

Parret har, ifølge politiet, arbejdet sammen med både identificerede og ukendte medgerningsmænd i både Holland, Belgien, Australien og Danmark, og derfor er efterforskningen fortsat i gang.

Også australsk politi er involveret i forsøget på at få anholdt modtageren i Australien.

Anholdelser i Holland

Foreløbig er tre personer anholdt i Holland, sigtet for at have leveret narkotika til parret i Danmark. Men de er løsladt mod kaution, mens dansk politi nu forsøger at få dem udleveret til Danmark.

De store mængder narkotika er oprindeligt sendt fra Holland, hvor bagmændene har forsøgt at sløre forsendelserne ved at sende dem i transit via Belgien til Danmark og herfra videre til Australien.

Ompakningen i Danmark skete for eksempel i beholdere med ’Clarins skin care’, ’handsanitizers’, ’antibacteriel spray’, ’Biotherm Body & Skin’, og håndlavede sofaborde.

En pakke med mindst fire kilo kokain var således angivet som '1 x coffee table'.

Under efterforskningen har politiet haft observationer mod gymnasiet på Østerbro. Her blev den 40-årige anholdt 3. februar, hvor han, ifølge politiet, i et teknikrum gemte en pakke med godt otte kilo amfetamin.