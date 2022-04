Paludan efter kæmpe-kaos: Har fået 500 dødstrusler

Byer ligner krigszoner efter varsling om koranafbrænding: -Svensk politi har ikke haft den mindste fornemmelse for, hvad de er oppe imod

Sikke en påske for svensk politi.

Tre personer skudt under voldsomme optøjer, biler i brand og stribevis af sårede politifolk i flere svenske byer efter demonstrationer fra danske Rasmus Paludan.

Se det ske: Sammenstød mellem politiet og demonstranter til Paludan-demonstration i Malmø, 16. april 2022

Der blev sat en stopper for Rasmus Paludans planlagte koranafbrændinger efter voldsomme stenkast i sydsvenske by Linköping, hvor tre politifolk og to civile røg på skadestuen.

Samme dag blev en demonstration i Norrköping aflyst af det svenske politi, efter en række biler blev sat i brand.

Langfredag fortsatte Paludan mod Rinkeby og efterfølgende Örebro, hvor flere hundrede mod-demonstranter sårede ni betjente med sten og satte fire politibiler i brand.

- Jeg havde forudset, det ville tage mellem fem og ti demonstrationer at sætte Sverige i brand. Det her var nummer ti, så jeg fik ret, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

Svensk politi: 'Det værste, jeg har oplevet'

Optøjerne er stadig i gang på fjerde døgn i byerne Norrköping og Linköping, og politiet har indtil videre anholdt 26 personer, og efterlyser stadig billeder og videoer fra angrebene så flere gerningsmænd kan identificeres.

Stenkast mod svensk politi som optakt til den nu aflyste demonstration af Rasmus Paludan. Foto Kicki Nillson/TT/Ritzau Scanpix

Krigslignende tilstande efter sammenstød med politiet i Rosengården i Malmø. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Aftonbladet har talt med en betjent, der ønsker at være anonym. Han fortæller, at han blev ramt i nakken af en sten, og beskriver oplevelsen 'som noget af det værste, han har oplevet'.

- Vi vil arbejde med dialog, integration og inddragelse af mennesker, siger betjenten.

Rigspolitichef, Anders Thornberg, sagde på et pressemøde mandag, at gerningsmænd bevidst har forsøgt at skade politiet.

- Jeg vil gerne sige, at det her er værre end voldsomme optøjer. I nogle tilfælde kan der endda være tale om drabsforsøg og i hvert fald grov myndighedssabotage.

'Det er uden sammenligning'

Selv har Rasmus Paludan ikke meget til overs for det svenske politi, som han mener er langt dårligere organiserede, end det det danske.

- Modsat i Danmark, hvor politiet slår hårdt ned på moddemonstranter, så formår det svenske politi det ikke. De tror stadig, de skal spille fodbold med dem.

Paludan fortæller, at han havde forudset, at de svenske reaktioner ville være voldsommere, end de danske.

- Jeg har fået omkring 500 dødstrusler på tre dage. Jeg fik måske omkring 20 i samme tidsrum i Danmark. Det er uden sammenligning.

Demonstrationerne er en del af Stram Kurs valgkamp i Sverige, hvor der afholdes valg til september.

Sveriges statsminister, Magdelena Andersson, skrev fredag i en pressemeddelelse, at hun fordømte optøjerne.

- Det er præcis den type voldsomme reaktioner, han gerne vil have. Selve formålet er at opildne folk mod hinanden, skrev hun.