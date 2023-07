Paludans koran-kaos: Behandles ved højeste instans

Sveriges øverste forvaltningsdomstol skal behandle politiets afbrydelse af Paludans koranafbrændinger sidste år. Sidst lød det, at politiet manglede juridisk grundlag

Flere betjente røg på skadesturen, tre demonstranter blev ramt af varselsskud, og Sverige stod i brand.

Det gik vildt for sig, da Stram Kurs-stifteren Rasmus Paludan sidste forår udførte koranafbrændinger i en række svenske byer, herunder Norrköping, hvor det 14. april 2022 blev for vildt for politiet.

Ordenmagten valgte at aflyse Paludans demonstration, og dén beslutning er nu på vej til Sveriges højeste retsinstans, den øverste forvaltningsdomstol 'Högsta förvaltningsdomstolen', efter politiets første juridiske nederlag.

Det skriver svenske Expressen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det medførte voldsomme optøjer, da Rasmus Paludan brændte koraner af i flere svenske byer i april sidste år. Foto: Kenneth Meyer

Afvist under 'Påskekuppet'

Forvaltningsdomstolen er ikke den første retsinstans, der tager stilling til politiets beslutning om at stoppe Paludans demonstrationer, der i Sverige omtales som 'påskekuppet'.

Annonce:

I marts afgjorde den svenske almindelige forvaltningsdomstol, Appelretten i Jönköping, at politiets aflysning ikke havde juridisk medhold. Derfor valgte ankeretten at omstøde politiets 'afgørelse'.

Politiet må nemlig ikke aflyse offentlige demonstrationer på grund af frygt for uroligheder, lød det.

På samme vis vurderede appelretten i juni, at politiets begrundelse om frygt for terrorhandlinger heller ikke holdt vand, skriver Expressen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Moddemonstranter satte ild til en politibus i Sveaparken i Örebro 15. april 2022. Foto: Ritzau Scanpix/ Kicki Nilsson/TT

Prøver igen

Og nu har den højeste forvaltningsdomstol så givet tilladelse til, at appelrettens afgørelse kan ankes.

Her vil der blive taget stilling til, om politiet i henhold til den svenske ordenslovens paragraf 23 havde lov til at aflyse demonstrationen på grund af 'alvorlig uorden'.

I kølvandet på de voldelige optøjer, skrev Ekstra Bladet en leder. Den kan du læse her: Det åbne Sverige